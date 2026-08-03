Senator trimis în judecată pentru conducere cu permisul suspendat. Dosarul a ajuns la Înalta Curte

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, fapta ar fi fost comisă în noaptea de 7 noiembrie 2025, în jurul orei 23:57, în municipiul Zalău.

Anchetatorii susțin că senatorul conducea un autoturism, deși avea permisul suspendat. Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Sălaj au efectuat semnalul regulamentar de oprire la intersecția străzilor Andrei Mureșanu și Cloșca, însă șoferul nu s-a conformat.

Senatorul urmărit în trafic

Potrivit procurorilor, autoturismul a fost urmărit de echipajul de poliție pe o distanță de câteva sute de metri, până în parcarea din zona Casei Armatei, unde conducătorul auto a fost interceptat și legitimat.

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza, având în vedere calitatea de senator a inculpatului.

Surse judiciare arată că este vorba despre senatorul POT, Ciprian Paul Pintea.