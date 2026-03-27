Deversare masivă de petrol în Golful Mexic: pata s-a întins pe sute de kilometri și a afectat mai multe rezervații naturale

Potrivit autorităților mexicane, citate de AP, petrolul s-a răspândit pe aproximativ 600 de kilometri în Golful Mexic și a afectat circa 200 de kilometri de coastă în statele Veracruz și Tabasco. Până în prezent, echipele de intervenție au colectat aproximativ 430 de tone de hidrocarburi din zona afectată. Analizele realizate cu imagini din satelit și inspecțiile din teren indică trei posibile surse ale poluării.

Secretarul Marinei din Mexic, amiralul Raymundo Morales, a declarat că una dintre sursele principale ar putea fi o navă ancorată în largul portului Coatzacoalcos, în statul Veracruz. Autoritățile nu au identificat încă nava responsabilă. În momentul incidentului se aflau în zonă cel puțin 13 nave care nu au fost încă inspectate. Alte două surse ale poluării ar proveni din scurgeri naturale de petrol, cunoscute în regiune sub numele de „chapopotera”. Una este situată în apropierea portului Coatzacoalcos și alta în Golful Campeche.

Rezervații naturale afectate

Deversarea a afectat cel puțin șapte arii naturale protejate. Printre acestea sunt Rezervația Biosferei Los Tuxtlas, Parcul Național Veracruz Reef System și Rezervația Biosferei Centla Wetlands. Autoritățile au identificat hidrocarburi și în alte zone protejate, inclusiv în sanctuare marine și pe plaje importante pentru biodiversitate.

Autoritățile de mediu au confirmat că cel puțin șase specii de animale au fost afectate de petrol, inclusiv țestoase marine, păsări și diferite specii de pești. Organizația internațională de protecție a oceanelor Oceana a avertizat că scurgerea ar fi provocat moartea mai multor animale, printre care țestoase marine și un lamantin, și ar fi afectat cel puțin 17 recife de corali.

Autoritățile susțin că nu există daune majore

Deși incidentul a provocat controverse și critici privind lipsa de transparență în primele săptămâni după scurgere, autoritățile mexicane susțin că nu au fost identificate până acum daune ecologice severe. Ministrul mediului, Alicia Bárcena, a declarat că situația este monitorizată și că operațiunile de curățare continuă în zonele afectate.