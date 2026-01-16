Dezastrele naturale au provocat pierderi la nivel mondial de aproape 200 de miliarde de dolari în 2025.

Din pierderile totale, 108 miliarde de dolari au fost asigurate, într-un an în care pagubele cauzate de dezastre naturale au scăzut cu 39% față de anul precedent, când au ajuns la 368 de miliarde de dolari, potrivit EFE.

În 2025, aproximativ 17.200 de persoane au murit în urma dezastrelor naturale la nivel mondial, „semnificativ mai multe” decât în ​​2024, când au murit 11.000, dar sub media ultimilor 10 și 30 de ani.

Potrivit reasigurătorului, perspectivele pentru 2025 erau „alarmante în ceea ce privește inundațiile, furtunile severe și incendiile forestiere”, într-un context în care oamenii de știință sunt de acord „că aceste dezastre naturale devin din ce în ce mai grave și mai frecvente în multe părți ale lumii”.

În total, aceste tipuri de evenimente au cauzat pierderi de 166 miliarde de dolari, din care 98 miliarde de dolari au fost asigurați, iar aceste costuri au fost mai mari decât mediile ultimilor 10 și 30 de ani.

Incendiile din Los Angeles au provocat cele mai mari pierderi

Incendiile de vegetație din zona Los Angeles (Statele Unite) din ianuarie 2015 au fost de departe cel mai costisitor dezastru natural al anului, cu pierderi de 53 de miliarde de dolari, din care 40 de miliarde de dolari au fost asigurați. De asemenea, au fost „cel mai scump incendiu de vegetație din istorie până în prezent” și au dus la moartea a 30 de persoane.

În urma acestor incendii a urmat cutremurul cu magnitudinea de 7,7 grade din Myanmar, care a ucis 4.500 de oameni și a provocat pierderi de 12 miliarde de dolari, însă doar o mică parte din acesta a fost asigurată.

Un sezon neobișnuit de taifunuri

Cicloanele tropicale au cauzat pierderi de 37 de miliarde de dolari la nivel mondial în 2025, din care aproximativ 6 miliarde de dolari au fost asigurate, ceea ce reprezintă costuri totale semnificativ mai mici decât mediile pe 10 și 30 de ani, în mare parte pentru că niciun uragan nu a lovit uscatul în Statele Unite.

În 2025, trei uragane de categoria cinci – cea mai înaltă categorie – s-au format în Atlanticul Nord-Tropical, cel mai mare număr din 2005, când regiunea New Orleans a fost devastată de Katrina, care, potrivit asigurătorului, rămâne unul dintre cele mai costisitoare dezastre naturale din toate timpurile.

Deosebit de semnificativ în acest an a fost uraganul Melissa, unul dintre cele mai puternice uragane care au lovit uscatul de când au început să se înregistreze. Furtuna s-a deplasat încet prin Caraibe, provocând distrugeri devastatoare în Jamaica și afectând grav Cuba, cu pierderi totale estimate la 9,8 miliarde de dolari, din care aproximativ 3 miliarde de dolari au fost asigurate.

În Pacific, Japonia a fost în mare parte ferită de taifunuri, care au afectat Asia de Sud-Est mai mult decât de obicei, inclusiv Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine și China, cu inundații severe în mai multe țări.