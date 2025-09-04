Din nou, conflict de putere în Ucraina: Serviciile de securitate se confruntă cu procurorii anti-corupție

Confruntarea dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și agențiile anti-corupție ale statului – Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) – s-a reaprins în această săptămână, după ce NABU l-a pus oficial sub acuzare pe fostul șef al securității cibernetice din Securitatea ucraineană.

Potrivit anchetatorilor, acesta e suspectat de îmbogățire ilegală. El ar fi achiziționat un apartament în Kiev la un preț subevaluat, folosind fonduri ilicite, și l-ar fi declarat apoi la o valoare mai mică decât cea reală.

În replică, oficialii Serviciului de Securitate au respins acuzațiile, susținând că sunt motivate politic și că reprezintă o „răzbunare” pentru anchetele asupra unor oficiali anticorupție. Securitatea califică cazul drept „nefondat”, afirmând că se bazează pe o investigație jurnalistică din 2024: „Acuzația este lipsită de fundament și reprezintă un atac în stil revanșard asupra SBU,” a transmis instituția într-un comunicat public, citat joi de Reuters.

Intervenția politică a lui Zelenski care a declanșat criza

Rivalitatea dintre aceste instituții nu este nouă, însă a escaladat în iulie 2025, când Securitatea ucraineană a arestat doi oficiali anticorupție, suspectați de legături cu serviciile ruse. Acțiunea a fost urmată imediat de o decizie a parlamentului ucrainean, sprijinită de partidul prezidențial, de a reduce independența instituțiilor anticorupție, plasându-le sub controlul Procurorului General.

Demersul a stârnit proteste publice în mai multe orașe și a atras critici dure din partea Uniunii Europene și a altor parteneri internaționali, care consideră aceste agenții esențiale pentru reformele cerute în procesul de aderare la UE. Președintele Volodimir Zelenski a fost forțat să revină asupra deciziei și să restabilească independența celor două instituții până la finalul lunii iulie.

Moștenirea sovietică vs. reformele pro-europene

Potrivit analiștilor sursei citate, conflictul actual reflectă o ruptură gravă între instituțiile statului, precum SBU – succesoarea de facto a fostului KGB sovietic, cu atribuții largi în domeniul militar, antiterorism și contrainformații – și agențiile reformiste, înființate după revoluția din 2014 cu sprijin occidental, menite să combată corupția endemică.

„Această polarizare instituțională generează neîncredere și instabilitate. Sunt convins că povestea nu s-a încheiat”, a declarat Yevhen Krapyvin, expert în aplicarea legii și reformei statului la Agenția pentru Inițiative Legislative din Kiev.

Conflictul riscă să alimenteze propaganda rusă

Spre deosebire de Serviciul de Securitate, al cărei șef este numit de președintele Ucrainei, directorii anticorupție sunt aleși prin comisii internaționale de selecție, iar activitatea lor este monitorizată atent de ambasadele occidentale și de instituțiile europene. Deși SBU este apreciată pentru rolul său în efortul de război al Kievului împotriva Moscovei, a fost acuzată și că execută ordine politice, inclusiv supravegherea jurnaliștilor de investigație.

Vicepreședintele comisiei parlamentare pentru aplicarea legii, Andrii Osadciuk, a avertizat că acest conflict intern poate fi exploatat de Moscova și a subliniat că liderii instituțiilor-cheie trebuie să rămână neutri și profesioniști: „În acest moment, conducătorii agențiilor de aplicare a legii și ai procuraturii au o responsabilitate uriașă: să se comporte ca profesioniști, nu ca politicieni sau activiști publici”.

Ucraina continuă să reziste militar agresiunii ruse, însă bătăliile interne pentru putere ar putea afecta grav imaginea sa externă și încrederea cetățenilor în statul de drept, așa cum arată conflictul dintre serviciile de securitate și agențiile anti-corupție.