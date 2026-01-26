Documente scurse ridică suspiciuni privind modul în care Rusia folosește Interpol împotriva criticilor

O scurgere majoră de informații din interiorul Interpolului arată cum Rusia ar fi exploatat sistemele globale ale organizației pentru a viza critici, jurnaliști și opozanți politici aflați în afara țării, potrivit BBC.

Documentele, furnizate de o sursă din interiorul organizației și distribuite presei internaționale, indică tentative repetate ale Moscovei de a folosi alerte de arestare și solicitări informale pentru a urmări persoane dincolo de granițele sale.

Cum ar fi exploatat sistemul Interpol

Interpol nu este o forță de poliție globală, ci o rețea de coordonare care facilitează cooperarea între autoritățile naționale.

Cel mai puternic instrument al său, „notificarea roșie”, solicită statelor membre să localizeze și să rețină provizoriu o persoană în vederea extrădării.

Un instrument mai puțin formal, „difuzarea roșie”, transmite solicitări similare către anumite țări.

Potrivit datelor scurse, Rusia ar fi utilizat intens ambele mecanisme, prezentând frecvent cazuri sensibile politic drept anchete financiare sau penale obișnuite.

În ultimul deceniu, organismul independent de supraveghere al Interpolului, Comisia pentru Controlul Fișierelor Interpol (CCF), a primit mai multe plângeri legate de solicitările Rusiei decât de la orice alt stat.

Plângeri și cazuri anulate

Datele sugerează că cel puțin 700 de persoane vizate de solicitări rusești au contestat cazurile prin intermediul CCF.

În peste 400 de situații, Interpol a anulat în cele din urmă notificările sau difuzările, concluzionând că acestea aveau un caracter predominant politic.

Rata de anulare este mai mare decât în cazul oricărei alte țări în aceeași perioadă.

Cu toate acestea, rapoarte interne ale Interpolului indică faptul că aproximativ 90% dintre solicitările Rusiei continuau să treacă de verificările inițiale până în 2024.

Experții juridici spun că acest decalaj evidențiază slăbiciuni în mecanismele timpurii de depistare a abuzurilor.

Impactul uman asupra celor vizați

Scurgerea include cazul lui Igor Pestrikov, un om de afaceri rus care a fugit în Franța după ce a refuzat presiuni guvernamentale legate de războiul din Ucraina.

El a descoperit că Rusia îl plasase pe o difuzare Interpol, ceea ce a dus la blocarea conturilor bancare, dificultăți de locuire și teama constantă de arestare.

„Când ești pe o notificare roșie, viața ți se prăbușește peste noapte”, a spus Pestrikov, descriind ani de anxietate până când Interpol a eliminat alerta, considerând-o motivată politic.

Canale informale folosite pentru urmărirea exilaților

Dincolo de alertele formale, mesajele Interpol scurse arată că autoritățile ruse ar fi folosit uneori sistemul de mesagerie al organizației pentru a cere informații după respingerea notificărilor roșii.

În mai multe cazuri, Moscova a solicitat polițiilor străine detalii despre locația jurnaliștilor exilați și a figurilor din opoziție, evitând mecanismele de protecție existente.

Unele agenții străine par să fi răspuns cu informații sensibile, alimentând îngrijorări suplimentare privind supravegherea și respectarea regulilor Interpol.

Avertismente interne și restricții relaxate

Rapoarte interne din 2024 și 2025 arată că oficiali de rang înalt ai Interpolului au exprimat „îngrijorări serioase” cu privire la „folosirea abuzivă intenționată” a sistemului de către Rusia.

În ciuda acestui fapt, avertizorul susține că unele restricții suplimentare impuse Rusiei după invazia Ucrainei au fost relaxate discret în 2025.

Interpol neagă că ar prioritiza cooperarea în detrimentul prevenirii abuzurilor și afirmă că și-a consolidat garanțiile.

Rusia nu a transmis un punct de vedere oficial.