Donald Trump retrage protecţia Secret Service pentru Kamala Harris

Preşedintele Donald Trump a revocat protecţia Secret Service pentru Kamala Harris, fost vicepreşedinte al Statelor Unite, a confirmat vineri un consilier al acesteia pentru NBC News.

Oficialul a precizat că Harris este recunoscătoare agenţilor pentru „profesionalismul şi dedicarea lor neclintită faţă de siguranţă”.

Un reprezentant al Casei Albe a declarat că, în mod obişnuit, foştii vicepreşedinţi beneficiază de şase luni de protecţie după încheierea mandatului.

Totuşi, în ianuarie, preşedintele Joe Biden semnase un memorandum prin care extindea perioada de protecţie pentru Kamala Harris la 18 luni.

Decizia lui Trump marchează o schimbare bruscă de politică şi vine după ce, la începutul anului, acesta a anunţat că va înceta protecţia Secret Service pentru cei doi copii adulţi ai preşedintelui Biden, Hunter şi Ashley.

Potrivit legislaţiei americane adoptate în 2008, Secret Service este autorizat să ofere protecţie foştilor vicepreşedinţi, soţilor lor şi copiilor sub 16 ani pentru până la şase luni după încheierea mandatului.

În schimb, foştii preşedinţi şi soţiile acestora beneficiază de protecţie pe viaţă, cu excepţia cazului în care renunţă la ea.