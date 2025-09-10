Kamala Harris despre lăsarea deciziei privind realegerea în seama lui Biden: O imprudență

Fosta vicepreședintă Kamala Harris spune că a fost o „imprudență” din partea democraților să lase în seama președintelui Joe Biden decizia de a candida pentru un nou mandat anul trecut, dar îi apără capacitatea de a îndeplini această funcție, potrivit unui fragment din noua sa carte.

Harris, într-un fragment din „107 Days” publicat miercuri în The Atlantic, scrie că, în timp ce se puneau întrebări cu privire la oportunitatea ca Biden, pe atunci în vârstă de 81 de ani, să candideze pentru un nou mandat, ea și alții au lăsat decizia în seama lui și a primei doamne Jill Biden, relatează Associated Press.

„A fost grație sau imprudență? Privind în retrospectivă, cred că a fost imprudență”, a spus Harris.

Aceste remarci sunt prima dată când Harris critică public decizia lui Biden de a candida din nou – o decizie nefericită care l-a determinat să se retragă în iulie 2024, după o prestație dezastruoasă în cadrul unei dezbateri, lăsând-o pe ea să conducă lista candidaților democrați și, în cele din urmă, să piardă în fața republicanului Donald Trump.

„Miza era pur și simplu prea mare”, scrie Harris în carte. „Nu era o alegere care ar fi trebuit lăsată la latitudinea ego-ului sau ambiției unui individ. Ar fi trebuit să fie mai mult decât o decizie personală”.

Biroul lui Biden nu a făcut niciun comentariu deocamdată.

Pe parcursul campaniei și după aceasta, Harris a evitat să critice președintele alături de care a lucrat și l-a apărat în fața întrebărilor privind acuitatea sa mentală.

În fragmentul din carte, Harris continuă să apere capacitatea lui Biden de a-și îndeplini atribuțiile, dar îl descrie în 2024 și mai ales în momentul „dezastrului din dezbatere” ca fiind „obosit”.

„În cea mai proastă zi a sa, era mai bine informat, mai capabil să-și exercite judecata și mult mai compătimitor decât Donald Trump în cea mai bună zi a sa. Dar, la 81 de ani, Joe a obosit. Atunci vârsta sa s-a manifestat prin greșeli fizice și verbale”, scrie Harris. „Nu cred că este o surpriză faptul că dezastrul din cadrul dezbaterii a avut loc imediat după două călătorii consecutive în Europa și un zbor către Coasta de Vest pentru o strângere de fonduri la Hollywood. Nu cred că a fost vorba de incapacitate”.

Ea adaugă că, dacă ar fi crezut că Biden era incapabil, ar fi spus-o din loialitate față de țară.

Harris îi acuză, de asemenea, pe cei apropiați lui Biden pentru acoperirea mediatică nefavorabilă pe tot parcursul mandatului său de vicepreședinte și pentru că au sacrificat-o pentru a-i spori popularitatea lui Biden.

Ea scrie despre faptul că a fost supusă unui nivel ridicat de control ca prima femeie vicepreședinte, dar spune că „atunci când articolele erau nedrepte sau inexacte, cercul restrâns al președintelui părea să nu aibă nimic împotrivă. De fapt, părea că au decis că ar trebui să fiu criticată și mai mult”.

Harris scrie că a aflat adesea că personalul lui Biden „alimenta poveștile negative” care o înconjurau, cum ar fi poveștile despre haosul din biroul vicepreședintelui și fluctuația mare de personal.

Fosta vicepreședintă acuză, de asemenea, personalul lui Biden că se temea că ea îl va eclipsa, descriind un discurs pe care l-a ținut în Selma, Alabama, în martie anul trecut, în care a cerut încetarea imediată a focului în Gaza și acordarea de ajutor umanitar suplimentar populației de acolo.

„Discursul a devenit viral, iar aripa de vest a Casei Albe a fost nemulțumită”, spune Harris, „am fost criticată, aparent, pentru că l-am ținut prea bine”.

Ea sugerează că diminuarea ei l-a diminuat și pe Biden, mai ales „având în vedere îngrijorările legate de vârsta lui”.

Succesul lui Harris, scrie ea, ar fi un indicator al bunului simț al lui Biden și o asigurare pentru public că, dacă s-ar întâmpla ceva cu președintele, ea ar putea să-i ia locul.

„Succesul meu era important pentru el”, scrie ea. „Echipa lui nu a înțeles asta”.

Cartea lui Harris, al cărei titlu face referire la durata campaniei sale prezidențiale scurte, va fi publicată de Simon & Schuster pe 23 septembrie.