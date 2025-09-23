Donald Trump sugerează un analgezic folosit la scară largă drept o cauză a autismului

„Recomandă insistent ca femeile să limiteze utilizarea Tylenol în timpul sarcinii, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere medical”, cum ar fi pentru tratarea febrei „dacă nu o pot suporta”, a spus Trump.

Experții spun că autismul este cauzat de mai mulți factori, iar știința privind legătura dintre utilizarea Tylenol în timpul sarcinii și autism nu este încă stabilită.

Tylenol, al cărui ingredient activ este paracetamolul, a fost considerat singura opțiune sigură, fără prescripție medicală, pentru durere sau febră la femeile însărcinate. Alte opțiuni comune de ameliorare a durerii, cum ar fi ibuprofenul sau aspirina în doze regulate, pot crește riscul de complicații grave în timpul sarcinii. Netratarea febrei poate fi, de asemenea, periculoasă atât pentru făt, cât și pentru persoana însărcinată.

Trump a vorbit din Biroul Oval alături de secretarul american pentru sănătate și servicii umane, Robert F. Kennedy Jr., de comisarul american pentru Administrația pentru Alimente și Medicamente, Dr. Marty Makary, de directorul Institutelor Naționale de Sănătate din SUA, Dr. Jay Bhattacharya, și de administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid din SUA, Dr. Mehmet Oz.

Trump i-a mulțumit lui Kennedy, „omul care a adus această problemă în prim-planul politicii americane, împreună cu mine”.

„Am înțeles mult mai multe decât mulți oameni care au studiat-o”, a spus Trump.

Numărul persoanelor diagnosticate cu autism a fost în creștere. Aproximativ 1 din 31 de copii a fost diagnosticat cu tulburare din spectrul autist până la vârsta de 8 ani în 2022, față de 1 din 36 în 2020, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. În 2015, era vorba de 1 din 68 de copii.