Două clădiri s-au prăbușit în Istanbul în urma unei explozii de gaz cu câteva zile înaintea barajului cu România

La fața locului au fost trimise mai multe echipe ale Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia (AFAD), ale pompierilor și ale serviciilor medicale, iar operațiunile de căutare și salvare au fost demarate, potrivit turkiyetoday.

Guvernoratul din Istanbul a declarat că explozia a avut loc după-amiaza într-o clădire și se suspectează că a fost provocată de gaz natural, pe baza evaluărilor inițiale.

Explozia a dus la prăbușirea a două clădiri adiacente, cinci persoane rămânând blocate sub dărâmături.

Guvernoratul a adăugat că trei dintre persoanele blocate au fost salvate și duse la spitale, în timp ce eforturile de a ajunge la celelalte două persoane sunt în curs de desfășurare.

Tragedia vine cu doar patru zile înainte de semifinala barajului Turcia – România, pentru calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul este programat pentru joi, 26 martie, pe stadionul lui Beșiktaș.

Parcul imobiliar învechit din Fatih ridică probleme de siguranță

Fatih este adesea considerat unul dintre cartierele cu risc ridicat din Istanbul în ceea ce privește siguranța clădirilor, o mare parte din parcul său imobiliar datând de zeci de ani și fiind construit înainte de adoptarea standardelor seismice moderne.

Structura urbană densă și condițiile solului agravează situația, în timp ce o mare parte din clădiri nu a fost încă complet renovată în cadrul programelor de transformare urbană.

Conform cercetărilor efectuate de Municipalitatea Metropolitană din Istanbul (IMM), districtul are unul dintre cele mai vechi parcuri imobiliare din oraș, cu 39.786 de unități considerate vulnerabile.

În 2025, o clădire abandonată cu trei etaje s-a prăbușit în zonă în urma unui cutremur, deși nu au fost raportate victime.