Două școli din Myanmar, atacate aerian. Cel puțin 18 elevi au murit

Un atac aerian al armatei din Myanmar asupra a două școli private dintr-o localitate din Myanmar a ucis cel puțin 18 elevi.

Atacul a fost lansat vineri de la bordul unui avion, susțin surse locale.

Peste 20 de oameni au fost răniți.

Atacul a vizat localitatea Thayet Thapin aflat în zona controlată de gruparea etnică Arakan din statul Rakhine din vestul țării, au declarat localnicii citați de AP.

Armata nu a anunțat niciun atac în zonă.

Reprezentanții Arakan susțin că un avion de vânătoare a lansat două bombe asupra școlilor private „Pyinnyar Pan Khinn” și „A Myin Thit”.

Accesul la internet este întrerupt, în mare parte

Ei au mai spus că cele mai multe victime sunt „elevi cu vârste cuprinse între 17 și 18 ani de la școlile private”.

În timpul atacului au fost distruse și mai multe case ale localnicilor.

Situația nu a putut fi confirmată din surse independente deoarece accesul la internet și la serviciile de telefonie mobilă din zonă este în mare parte întrerupt.

Regiunea aflată la 250 de kilometri sud-vest de Mandalay, al doilea oraș ca mărime din țară, a fost capturată de gruparea Arakan în februarie anul trecut.

Informații de context

Myanmar este în criză de când armata a preluat puterea de la guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi pe 1 februarie 2021, declanșând o revoltă populară.

După ce demonstrațiile pașnice au fost înăbușite cu forța, mulți oponenți ai guvernării militare s-au înarmat și luptă cu unitățile militare în diferite zone ale țării.

Se estimează că peste 7.200 de persoane au fost ucise de forțele de securitate de la începerea conflictului.

Guvernul militar a intensificat recent atacurile aeriene împotriva Forțelor Populare de Apărare a Poporului, organizații armate pro-democrație.

Armata Arakan este aripa militară a mișcării minorităților etnice Rakhine, care solicită autonomie față de guvernul central din Myanmar.