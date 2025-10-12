Un oraș din Myanmar în ruine: două tabere implicate în războiul civil se luptă să îl controleze

La zece zile după ce a fost recucerită de guvernul militar din Myanmar, orașul Kyaukme este cuprins de o liniște înfiorătoare.

Școlile s-au redeschis, dar piața orașului, odinioară aglomerată, este acum aproape goală.

Vânzătorii au închis unele tarabe la vederea jurnaliștilor care vizitau zona, vizibil nervoși.

Orașul odinioară înfloritor din statul Shan din Myanmar este în ruine, a confirmat vineri un jurnalist al Associated Press într-o vizită rară în zona devastată de război, permisă de guvernul militar al țării.

Armata locală a permis unui fotograf AP să participe la o excursie supravegheată de mass-media pro-militară din Myanmar, fiind singurul reprezentant al mass-media străine căruia i s-a permis acest lucru.

Ruinele administrației

Armata nu permite libertatea presei și interzice jurnaliștilor să intre în mod independent în zonele de conflict.

Ei au văzut ruinele carbonizate ale clădirilor oficiale, precum tribunalul, secția de poliție și locuințele guvernamentale.

O mare parte din zona din jurul spitalului orașului a fost distrusă, operațiunile sale fiind mutate temporar într-un templu chinezesc din apropiere.

Un oraș prins între lupte

Cel puțin una dintre mașinile de pompieri ale orașului a fost distrusă de flăcări.

Însă casele civililor păreau să fie în mare parte neafectate, cu excepția celor situate în apropierea clădirilor oficiale avariate, dar majoritatea populației inițiale a orașului, de 46 000 de locuitori, fugise.

Miliția etnică ce controla anterior orașul a acuzat armata că a provocat pagubele prin lovituri aeriene și arme grele, în timp ce soldații guvernamentali care au preluat controlul asupra orașului au afirmat că miliția a distrus clădirile în timpul retragerii.

Armata vs. milițiile etnice

Datorită poziției sale strategice pe o autostradă care leagă centrul Myanmarului de China, Kyaukme a fost obiectul multor conflicte.

Situat la aproximativ 115 kilometri nord-est de Mandalay, al doilea oraș ca mărime al țării, acesta a schimbat de două ori stăpânii de când armata a răsturnat în 2021 guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi, declanșând actualul război civil între guvernul militar și o alianță de miliții reprezentând minoritățile etnice și activiștii pro-democrație.

Kyaukme a fost capturat de Armata de Eliberare Națională Ta’ang în august 2024, în contextul unei serii de victorii ale oponenților regimului militar, care le-au permis să preia controlul asupra majorității teritoriului țării.

TNLA este armata de gherilă a minorității etnice Palaung.

Orașul a revenit în mâinile guvernului militar pe 1 octombrie, după o bătălie de trei săptămâni, într-o victorie semnificativă pentru forțele guvernamentale.