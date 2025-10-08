Represiune brutală în Myanmar: armata ucide civili cu bombe aruncate din paramotoare

Militarii au folosit aparate de zbor ultraușoare motorizate pentru a arunca bombele asupra mulțimii adunate în localitatea Chaung U, din regiunea Sagaing din Myanmar – un bastion al rezistenței împotriva juntei militare, așa cum este numit regimul autoritar condus de generalii care au preluat puterea prin lovitura de stat din 2021.

Atacul a avut loc luni seara, în timpul unei sărbători naționale, la care participau aproximativ o sută de persoane. Mulți dintre cei prezenți luau parte și la un protest pașnic împotriva regimului militar și a noilor măsuri de recrutare obligatorie impuse de juntă pentru bărbații cu vârste între 18 și 25 de ani.

„Totul s-a întâmplat în șapte minute. Explozia mi-a rănit piciorul, însă oamenii de lângă mine au murit”, a declarat un oficial local al unui grup de rezistență format din civili, citat de BBC.

Victimele, „complet sfâșiate” de bombe

Sagaing este una dintre cele mai sângeroase zone ale conflictului civil izbucnit după lovitura de stat din 2021, când armata a răsturnat guvernul ales democratic condus de Aung San Suu Kyi. Mii de civili au fost uciși de atunci, iar alte milioane au fost strămutați.

Atacul de luni a fost unul dintre cele mai violente din ultimele luni, spun martorii, care descriu scene de o cruzime extremă, identificarea victimelor fiind aproape imposibilă: „Copiii au fost complet sfâșiați. Și încă adunăm fragmente de corpuri la locul atacului”, a povestit o femeie care a participat la organizarea evenimentului și la înmormântările de a doua zi.

Amnesty: „Civilii din Myanmar trebuie urgent protejați”

Amnesty International a condamnat atacul, descriind utilizarea paramotoarelor de către armată drept „o tendință alarmantă”: „Acest atac ar trebui să fie un semnal de alarmă cumplit. Civilii din Myanmar au nevoie urgentă de protecție”, a declarat analistul Joe Freeman, din cadrul organizației pentru drepturile omului.

China și Rusia înarmează regimul

Potrivit relatărilor recente, armata recurge tot mai des la paramotoare din cauza lipsei de avioane și elicoptere, cauzată de sancțiunile internaționale care îi limitează accesul la echipamente militare. Însă regimul este alimentat de China și Rusia cu drone și tehnologii avansate de război, sporindu-i capacitatea de atac împotriva grupurilor de rezistență.

Alegeri sub control militar

Protestul pașnic vizat de atac fusese organizat împotriva recrutării militare obligatorii, dar și pentru a contesta alegerile generale programate pentru decembrie, primele de la lovitura de stat. Manifestanții au cerut și eliberarea liderilor politici întemnițați, printre care și Aung San Suu Kyi.

Observatorii politici au avertizat că viitorul scrutin nu va fi nici liber, nici corect, având ca scop legitimarea regimului militar, în condițiile în care multe partide de opoziție au fost interzise, iar votul ar urma să aibă loc doar în regiunile aflate sub controlul armatei.