După declarațiile dure ale lui Trump, nu se întrevede nicio reacție politică la uciderea lui Kirk

„Administrația mea îi va găsi pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la alte acte de violență politică, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin”, a declarat Trump într-un discurs video transmis miercuri din Biroul Oval.

O zi mai târziu, nu existau semne că administrația Trump ar fi convenit asupra unei răspunsuri politice specifice.

Trump acuză „stânga radicală” pentru moartea aliatului său

Președintele republican, fără a furniza dovezi, a continuat să dea vina pe „stânga radicală” pentru uciderea aliatului său.

El a spus că anchetatorii fac „progrese importante” în căutarea autorului atacului și a refuzat să dezvăluie orice informație pe care o avea despre motivul atacului.

Joi, oficialii de la Casa Albă au refuzat, de asemenea, să ofere detalii despre următoarele măsuri ale lui Trump, dar unul dintre ei a spus că intenția mesajului său din Biroul Oval era clară.

„Autorul sau autorii acestui act oribil vor plăti pentru ceea ce au făcut. Vor fi prinși și vor fi aduși în fața justiției”, a spus oficialul. „Și orice alți nebuni care se angajează în violență politică, precum tragicul asasinat al lui Charlie, vor fi trași la răspundere în măsura maximă prevăzută de lege”.

Mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației au semnalat că o reacție rapidă s-ar putea baza pe utilizarea frecventă de către Trump a puterii prezidențiale pentru a-și viza adversarii din cadrul guvernului și din afara acestuia.

Stephen Miller, un înalt consilier al Casei Albe, a indicat pe X „cei care ocupă funcții de autoritate instituțională – educatori, lucrători din domeniul sănătății, terapeuți, angajați ai guvernului”, despre care a spus că s-au bucurat de moartea lui Kirk și cred într-o „ideologie malefică”.

El nu a specificat ce măsuri ar trebui luate împotriva acestor persoane, dacă este cazul, și nici nu le-a identificat.

Christopher Landau, oficial al Departamentului de Stat, a cerut publicului să identifice străinii care au justificat sau au minimizat uciderea lui Kirk, astfel încât oficialii consulari să poată „lua măsurile corespunzătoare”, în timp ce șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că departamentul său urmărește și va aborda reacțiile pe care le consideră „complet inacceptabile”.

Presiunea cercurilor MAGA crește

Administrația, care uneori se inspiră în chestiuni politice din opiniile loialiștilor MAGA, experți în internet, s-a confruntat cu o presiune puternică din partea acestor cercuri pentru a răspunde la uciderea lui Kirk cu mai mult decât o simplă vânătoare a ucigașului.

Deși niciun suspect nu a fost arestat și nici motivul nu a fost stabilit, personalități precum activista Laura Loomer au cerut luarea de noi măsuri într-un „război” împotriva unei serii de adversari ideologici, de la mass-media la Partidul Democrat și cetățeni privați considerați susținători ai cauzelor de stânga.

În timp ce Trump se îndrepta spre New York pentru un meci de baseball al echipei Yankees, despre care Serviciul Secret a declarat că va fi asigurată o prezență sporită a forțelor de ordine, el a fost întrebat cum ar trebui să reacționeze susținătorii săi la moartea lui Kirk.

„Era un susținător al non-violenței”, a spus Trump despre Kirk. „Așa îmi place să văd oamenii”.