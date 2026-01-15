„E bine să fim acasă”: Astronauții care și-au întrerupt misiunea din spațiu, au amerizat cu succes

Capsula SpaceX, având la bord patru astronauți, a amerizat în Oceanul Pacific, în apropiere de San Diego, la mai puțin de 11 ore după desprinderea de Stația Spațială Internațională. Comandanta misiunii, Zena Cardman, a descris momentul revenirii ca fiind emoționant, afirmând: „E atât de bine să fim acasă”.

Pe lângă Cardman, au revenit pe Pământ astronautul american Mike Fincke, japonezul Kimiya Yui și cosmonautul rus Oleg Platonov, scrie AP.

Detalii medicale păstrate confidențiale

NASA și SpaceX nu au dezvăluit numele astronautului afectat și nici natura afecțiunii, invocând respectarea confidențialității medicale. Potrivit oficialilor, persoana se afla într-o stare stabilă pe orbită, însă era necesară întoarcerea pentru investigații suplimentare și tratament. Incidentul a avut loc pe 7 ianuarie, când astronautul s-a îmbolnăvit sau a suferit o accidentare, ceea ce a dus la anularea unei ieșiri în spațiu programate pentru ziua următoare.

Este pentru prima dată când NASA reduce durata unei misiuni spațiale din motive medicale. Agenția a subliniat că nu a fost vorba despre o urgență și că procedurile de reintrare și recuperare au fost desfășurate normal, cu echipaje medicale standard pe nava de recuperare.

Evacuări similare au mai fost realizate de Rusia în urmă cu câteva decenii. Pentru NASA acest eveniment reprezintă o premieră.

Echipaj redus pe Stația Spațială

După plecarea anticipată a celor patru membri, pe Stația Spațială au rămas doar trei astronauți: un american și doi ruși. NASA încearcă acum să devanseze lansarea următorului echipaj, programată pentru mijlocul lunii februarie. Până atunci, agenția a precizat că nu vor fi posibile activități extravehiculare, nici măcar în situații de urgență.