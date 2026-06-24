EASA avertizează: Siguranța aviației în Orientul Mijlociu rămâne amenințată

Potrivit agenției europene, riscurile de securitate rămân ridicate, iar încălcările pe termen scurt ale armistițiului sunt în continuare posibile, scrie Reuters.

EASA a anunțat miercuri că prelungește până la 1 iulie avertizarea referitoare la zonele de conflict din Orientul Mijlociu. Decizia vine în contextul în care siguranța aviației în Orientul Mijlociu continuă să fie afectată de tensiuni geopolitice și riscuri militare, chiar și după anunțarea unui cadru de încetare a focului între Washington și Teheran.

Agenția subliniază că operatorii aerieni trebuie să evalueze constant situația de securitate și să țină cont de potențialele amenințări atunci când planifică zboruri în regiune.

Riscuri persistente pentru siguranța aviației în Orientul Mijlociu

Conform EASA, sunt posibile încălcări pe termen scurt ale armistițiului dintre Statele Unite și Iran, în special în zona Strâmtoarea Ormuz și în spațiile aeriene învecinate. Această zonă rămâne una dintre cele mai sensibile din lume din punct de vedere strategic, iar orice escaladare ar putea avea un impact direct asupra traficului aerian civil.

În paralel, agenția europeană a atras atenția asupra fragilității armistițiului dintre Israel și Hezbollah, situație care poate genera activități militare cu efect direct asupra spațiului aerian al Liban.

Apel la prudență pentru operatori

EASA recomandă tuturor operatorilor aerieni să manifeste prudență și să ia în considerare riscurile potențiale atunci când operează în spațiul aerian al statelor din regiune, inclusiv Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.