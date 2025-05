Elon Musk părăsește oficial Administrația Trump

Elon Musk și-a încheiat oficial mandatul în cadrul Administrației Trump, după o campanie controversată de reducere a cheltuielilor federale prin programul DOGE.

Deși a mulțumit public președintelui Trump pe platforma X, surse citate de Reuters susțin că decizia de plecare a venit chiar de la vârful administrației, după ce Musk a criticat public un nou proiect de lege fiscală.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025