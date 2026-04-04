Emisarii Statelor Unite, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar putea merge în Ucraina

Anunțul a fost făcut de Kirilo Budanov, consilierul prezidențial al lui Zelenski și fostul director al Direcției de Informații a Ministerului Apărării.

„Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, aceștia sunt cei așteptați să vină. Cine va mai fi acolo, vom vedea”,a declarat oficialul ucrainean pentru Bloomberg, notează Reuters.

Vizita care ar putea să aibă loc după Paștele Ortodox (12 aprilie), ar fi prima deplasare oficială a lui Witkoff și Kushner în Ucraina.

Cei doi s-au întâlnit cu reprezentanți ucraineni în Statele Unite și au mers la Moscova pentru discuții cu diplomații ruși.

Negocierile mediate de Washington au luat o pauză după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu.

O întâlnirea trilaterală era programtă la începutul lunii martie la Abu Dhabi, însă situația de securitate din Orientul Mijlociu cauzată de atacurile lansate de SUA și Iran asupra Iranul au dus la amânarea lor.