Emma Roberts va juca în ecranizarea romanului bestseller „Expiration Dates” de Rebecca Serle

Filmările vor fi produse de Featherweight Pictures, noul studio lansat de Chelsea Bradshaw și Jessica Pugh, în colaborare cu Belletrists’ Roberts, Karah Preiss, Matt Matruski, precum și producătorii executivi David Stone și însăși Rebecca Serle, potrivit Deadline.

Romanul urmărește povestea unei femei care primește bilețele de la univers care indică data la care relațiile sale se vor încheia. Când apare un bărbat care sfidează această „predicție”, ea începe să își pună întrebări despre drumul predestinat al vieții sale amoroase.

Ecranizarea vine după succesul altor proiecte adaptate după Serle: „One Italian Summer” (în dezvoltare la Paramount), „In Five Years” (în dezvoltare la New Line) și „When You Were Mine”, care a devenit filmul „Rosaline”, produs de 21 Laps și lansat de Hulu în 2022. De asemenea, Serle a dezvoltat adaptarea TV „Famous in Love”, bazată pe seria sa YA.

Emma Roberts are în portofoliu filme precum Space Cadet, We’re the Millers, Valentine’s Day, Palo Alto, și seriale precum American Horror Story și Scream Queens. Urmează, de asemenea, să joace în thrillerul The Technique, regizat și scris de Brian McGreevy.