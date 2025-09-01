Equinor investește 1 miliard de dolari în Orsted, sfidând atacurile lui Trump la adresa energiei eoliene

Grupul energetic norvegian Equinor a anunțat luni o investiție de aproape 1 miliard de dolari în compania daneză Orsted, cel mai mare dezvoltator de energie eoliană offshore din lume. Mișcarea a fost făcută într-un moment de instabilitate pentru Orsted, ale cărei acțiuni au fost puternic afectate de contextul politic din Statele Unite și de presiunile exercitate de administrația Trump asupra sectorului eolian offshore, potrivit CNBC.

Equinor a declarat că va participa la o emisiune de acțiuni în valoare de 60 de miliarde de coroane daneze (aproximativ 9,4 miliarde de dolari), consolidându-și în acest fel participația de 10% în companie.

Semnal de încredere pentru liderul danez eolian

„Sprijinul strategic pentru majorarea de capital reflectă încrederea noastră în modelul de afaceri al Orsted și în competitivitatea energiei eoliene offshore în viitorul mix energetic”, au comunicat reprezentanții grupului norvegian.

Infuzie de capital este văzută drept un semn clar de încredere în viitorul companiei daneze, într-un moment în care industria eoliană offshore se confruntă cu numeroase obstacole, în special în Statele Unite. Acțiunile Orsted au crescut cu 3,6% la scurt timp după anunț, dar apoi au mai scăzut puțin.

„Proiectele eoliene risipesc resurse”, spune administrația Trump

Criticile dure ale fostului președinte american Donald Trump la adresa energiei eoliene offshore continuă să afecteze industria. Vineri, Departamentul Transporturilor din SUA a anulat 679 milioane de dolari în finanțări federale pentru 12 proiecte de infrastructură legate de energia eoliană offshore. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a explicat astfel punctul de vedere al administrației Trump: „Proiectele eoliene risipitoare folosesc resurse ce ar putea fi alocate revitalizării industriei maritime americane”.

Analiștii RBC Capital Markets văd intervenția Equinor ca un posibil pas strategic către o fuziune a portofoliilor de energie eoliană ale celor două companii. Totodată, avertizează că implicarea mai profundă ar putea crește expunerea Equinor la două proiecte offshore din SUA, unde „sprijinul politic rămâne incert”.

Equinor spune că își menține angajamentul față de piața americană și va continua dialogul cu Orsted. Deși ambele companii traversează un context de piață dificil, sprijinul financiar oferit de Equinor ar putea redefini traiectoria industriei eoliene offshore în Europa și nu numai.