Estonia vrea să le acorde asistenților AI drepturi și coduri de identificare

Statul baltic, membru al Uniunii Europene și cu o populație de 1,3 milioane de locuitori, ar urma să devină prima țară din lume care adoptă o astfel de măsură. Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe guverne încearcă să stabilească reguli clare pentru folosirea inteligenței artificiale, scrie Bloomberg.

„Dacă acționăm rapid și înțelept, Estonia poate deveni o țară care contribuie la stabilirea standardului internațional în acest domeniu”, a scris Kristen Michal pe X. Premierul nu a precizat când ar urma să fie lansat programul.

Estonia este considerată una dintre cele mai avansate țări din lume în domeniul serviciilor digitale.

Identitatea digitală este folosită deja pentru numeroase proceduri, de la semnarea documentelor și programările la medic până la înregistrarea căsătoriilor. Sistemul a redus semnificativ birocrația și nevoia ca cetățenii să meargă fizic la ghișee.

Estonia a folosit deja inteligența artificială în administrația publică și a introdus chatboturi AI în școli, prin parteneriate cu OpenAI și alte companii.

Premierul Kristen Michal are și un consiliu consultativ pentru inteligență artificială, din care fac parte antreprenori din tehnologie, inclusiv directorul general al companiei Bolt.