Exodul israelian crește: frica, războaiele și instabilitatea împing tot mai mulți cetățeni să plece

Israel se confruntă cu unul dintre cele mai mari valuri de emigrare din ultimele decenii, fenomen care, potrivit experților citați de The Washington Post, ar putea avea consecințe economice, sociale și politice de durată.

Datele Biroului Central de Statistică arată că peste 80.000 de cetățeni au părăsit țara doar în 2024, iar cifre similare sau chiar mai mari sunt așteptate și în 2025. Plecările au început să crească vizibil în vara lui 2023. La acel moment, au început protestele împotriva politicilor guvernului de dreapta. Din ce în ce mai mulți israelieni se tem că statul își pierde instituțiile democratice.

Pleacă cetățeni cheie ai Israelului

Sociologii și demografii atrag atenția că cei care pleacă fac parte, în mare parte, din categorii esențiale pentru economia Israelului. Sunt cetățeni educate, cu venituri mari, seculare și critice față de direcția politică actuală.

Mulți activează în tehnologie, medicină sau studii avansate. „Există şi alte exoduri de creiere în lume, dar în raport cu populaţia Israelului fenomenul este unic”, a explicat Itai Ater, profesor de economie la Universitatea din Tel Aviv.

Exodul lovește sectorul high-tech

El a subliniat că angajaţii din sectorul high-tech – care reprezintă circa 11% din forţa de muncă şi plătesc o treime din taxele ţării – sunt „puternic reprezentaţi” printre cei care pleacă.

Agențiile specializate în relocare raportează un număr fără precedent de solicitări. „Înainte, oamenii căutau oportunități profesionale. Acum vor să ia o pauză de la războaiele epuizante și de la turbulențele politice”, a declarat o consultantă în mobilitate internațională. Ea a relatat că cererile au crescut abrupt după atacurile iraniene asupra Tel Avivului și după conflictul de 12 zile cu Iranul din iunie anul trecut.

Cei deja plecați nu se întorc din cauza fricii

Pentru mulți israelieni, sentimentul de nesiguranță nu s-a estompat după armistițiul din Gaza. Raportul menționează familii care au trecut prin traume directe în atacurile din 7 octombrie. Multe dintre ele au ales să plece din Israel deoarece nu se mai simțeau în siguranță. Unele spun că frica rămâne vie chiar și în străinătate.

„Războiul nu s-a încheiat pentru noi și nu avem unde să ne întoarcem”, a declarat una dintre persoanele intervievate de sursa citată.

Stigmatul celor care părăsesc țara

În Europa trăiesc deja aproximativ 200.000 de israelieni. Mulți dintre ei beneficiază de pașapoarte europene dobândite prin programe de cetățenie istorică.

Totuși, plecarea vine și cu o ruptură culturală puternică. În Israel, cei care se stabilesc în țară sunt numiți „olim” (cei care urcă). În schimb, cei care pleacă sunt etichetați de cei rămași drept „yordim” (cei care coboară). Această diferențiere de statut, stabilită de societatea israeliană asupra propriilor membri, creează o veritabilă stigmatizare socială, adâncind dilema identitară a noii diaspore.

Emigrarea amenință economia Israelului

Incidența tot mai mare a plecărilor ridică semne de întrebare mai ales cu privire la viitorul economic și social al Israelului. Experții avertizează că pierderea resurselor umane-cheie, în special a celor din high-tech, poate afecta pe termen lung competitivitatea țării. „Consecințele acestui fenomen vor fi resimțite decenii la rând”, se arată în raport.