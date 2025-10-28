Ministrul de Externe al Israelului, în vizită la București. Gideon Sa’ar mulțumește României pentru poziția fermă împotriva propunerilor UE de a sancționa Israelul

Gideon Sa’ar, ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, se află în vizită oficială în România, prima de acest fel după formarea noului guvern al țării noastre.

Gideon Sa’ar a fost primit de ministrul de Externe, Oana Țoiu, la sediul Ministerului român al Afacerilor Externe.

„Cei doi miniștri au discutat despre planul de pace pentru Orientul Mijlociu propus de Președintele Donald Trump, iar Sa’ar a explicat modul în care Hamas a încălcat armistițiul în ceea ce privește predarea trupurilor neînsuflețite ale ostaticilor israelieni uciși”, se arată într-o comunicare oficială pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului în România.

Relații diplomatice și istorii de familie

Cei doi omologi au discutat despre soluția la problema palestiniană, despre „reformele esențiale pe care Autoritatea Palestiniană trebuie să le implementeze: renunțarea la politica sa de „plată pentru crimă” (Pay-for-Slay) și încetarea incitării împotriva Israelului”.

Gideon Sa’ar și-a exprimat recunoștința față de sprijinul constant pe care România l-a acordat Israelului pe durata războiului, precum și față de decizia țării noastre de a adopta o poziție fermă împotriva propunerilor Uniunii Europene de a sancționa Israelul.

Ambasada reține relația constantă de colaborare dintre cele două țări: „România și Israel sunt unite prin relații diplomatice neîntrerupte, de 77 de ani, și istorii de familie care conectează țările noastre prin legături puternice transmise din generație în generație.

Israel și România vor continua să dezvolte și să consolideze relațiile bilaterale în toate domeniile de activitate”.

Oana Țoiu: România sprijină pacea durabilă

„Am avut un schimb deschis de opinii privind necesitatea dezarmării Hamas, a ajutorului umanitar și accesului la asistență medicală în Fâșia Gaza, precum și despre rolul comunității internaționale în sprijinirea încetării focului și a planului de pace al Președintelui Trump. Prea multe familii au suferit enorm și, oricât de dificil ar fi acest moment, trebuie cu toții să contribuim la o pace durabilă și la un viitor în care niciun copil să nu se teamă pentru viața sa”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe al României.

Statul român rămâne ferm angajat în construirea premiselor pentru o pace justă și durabilă, în baza soluției celor două state, Israel și Palestina, care să conviețuiască în pace și securitate.

Miniștrii român și israelian au explorat oportunitățile concrete de cooperare în domeniile comerț și investiții, agricultură, transporturi, apărare, educație și cultură.

Totodată, ministrul Oana Țoiu a remarcat legăturile umane și culturale profunde între România și Israel, exprimând interesul României de a-și menține sprijinul față de comunitatea israelienilor originari din România, care aduc o contribuție valoroasă la dezvoltarea ambelor societăți, română și israeliană. În egală măsură, a exprimat dorința fermă a României de a rămâne pe deplin angajată în eforturile de prevenire și combatere a antisemitismului.

Cine este Gideon Sa’ar

Gideon Sa’ar (57 de ani) a urmat cursurile Universității din Tel Aviv, unde a studiat Științe Politice și, ulterior, Drept.

A fost ales în Knesset (parlamentul israelian) ca membru al Partidului Likud, propulsat de Netanyahu.

A ocupat funcția de Ministru al Educației între 2009 și 2013.

A fost Ministru al Internelor între 2013 și 2014 și Ministru al Justiției în 2021.

La 5 noiembrie 2024, premierul Benjamin Netanyahu l-a numit ministru de Externe al Israelului, în locul lui Israel Katz.

Politicile sale sunt considerate de dreapta și dure în ce privește soluția palestiniană.

Sa’ar a declarat că o „soluție cu două state este o expresie goală de sens” („the two-state solution is just a slogan”).