Experți: Obiectivul global de a pune capăt defrișărilor este departe de a fi atins

Anul trecut, o suprafață din pădurile lumii, mai mare decât Scoția, a fost defrișată în principal pentru a face loc agriculturii, potrivit unei evaluări anuale a defrișărilor realizate de o coaliție globală largă de cercetători și activiști, potrivit AFP.

Pădurile primare tropicale – în special mediile bogate în carbon și cu biodiversitate ecologică – au fost cele mai afectate, cu 6,7 milioane de hectare (16,6 milioane de acri) pierdute în 2024.

Raportul a evidențiat, de asemenea, niveluri persistente, dar trecute cu vederea, de degradare a pădurilor, unde terenurile sunt deteriorate, dar nu distruse în întregime, în mare parte din cauza exploatării forestiere, a construcției de drumuri și a incendiilor declanșate pentru defrișarea terenurilor.

Ratele defrișărilor rămân nepermis de ridicate, în ciuda angajamentului asumat de peste 140 de lideri la summitul COP al ONU din 2021 de a le eradica până la sfârșitul deceniului.

„Defrișările nu au scăzut semnificativ de la începutul deceniului și suntem deja la jumătatea drumului”, a declarat reporterilor Erin Matson, expertă la grupul de experți Climate Focus și coautoare a celei mai recente evaluări.

Raportul arată că defrișările la nivel mondial în 2024 au depășit cu 3,1 milioane de hectare nivelul maxim posibil pentru a se alinia la obiectivul pentru 2030.

La nivel global, defrișările sunt determinate în mare măsură de extinderea agriculturii permanente, care a reprezentat 85% din pierderile totale de păduri din ultimul deceniu.