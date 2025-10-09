Prima pagină » Știri externe » Explozie la sediul Orange din Paris. Mai mulți angajați răniți grav, 80.000 de utilizatori afectați

Explozie la sediul Orange din Paris. Mai mulți angajați răniți grav, 80.000 de utilizatori afectați

O explozie a avut loc, joi, la unul dintre sediile tehnice ale companiei Orange din Paris. Trei muncitori au fost răniți, doi dintre ei în stare gravă, iar serviciile de comunicații au fost întrerupte pentru 80.000 de utilizatori, a declarat primarul districtului.
Sursă foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
09 oct. 2025, 17:33, Știri externe

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:00 (08:00 GMT) în subsolul unei clădiri de pe Avenue de Saxe din capitala Franței, unde o explozie urmată de un incendiu a rănit trei muncitori ai operatorului de telecomunicații, a declarat primarul districtului 7, Rachida Dati, potrivit Reuters.

Doi dintre răniți se află în stare critică, iar unul este în stare mai puțin gravă, a declarat primarul într-un comunicat.

Incendiul a fost stins de pompierii, iar echipele Orange lucrează pentru a restabili serviciile de telefonie și internet pentru aproximativ 80.000 de utilizatori afectați de incident, a spus Dati.