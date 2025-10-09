Explozie la sediul Orange din Paris. Mai mulți angajați răniți grav, 80.000 de utilizatori afectați

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:00 (08:00 GMT) în subsolul unei clădiri de pe Avenue de Saxe din capitala Franței, unde o explozie urmată de un incendiu a rănit trei muncitori ai operatorului de telecomunicații, a declarat primarul districtului 7, Rachida Dati, potrivit Reuters.

Doi dintre răniți se află în stare critică, iar unul este în stare mai puțin gravă, a declarat primarul într-un comunicat.

Incendiul a fost stins de pompierii, iar echipele Orange lucrează pentru a restabili serviciile de telefonie și internet pentru aproximativ 80.000 de utilizatori afectați de incident, a spus Dati.