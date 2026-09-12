Explozie la un depozit de armament al EMCO din Bulgaria: Ministrul de Interne nu exclude ipoteza „unei interferenţe externe”

Autoritățile bulgare investighează cauza unui incendiu izbucnit, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, la un depozit de arme de la Tsareva Livada, administrat de EMCO. Se ia în considerare și posibilitatea ca incendiul să fie un act de sabotaj. Acesta a avut loc la câteva săptămâni după o explozie și un incendiu la un alt depozit de arme al EMCO din vestul Bulgariei.

Nu au fost raportate victime în urma incendiului.

Ministrul bulgar de Interne, Ivan Demerdzhiev, a declarat sâmbătă jurnaliștilor că incendiul a fost stins și că a fost deschisă o anchetă în acest sens.

„Vom analiza cazurile anterioare în care au avut loc incendii similare în depozitele acestei companii, precum și la alte companii, pentru a identifica o eventuală legătură sau un tipar similar”, a spus el.

De asemenea, el nu a exclus scenariul ca incendiul să fie rezultatul unei interferențe externe.

„Nu excludem posibilitatea unei intervenții din exterior”, a spus el, potrivit Reuters.

Depozitul adăpostea muniție

Pe de altă parte, Slavcho Dimiev, directorul unităților de producție ale EMCO, a confirmat că a avut loc incendiul la depozit, care adăpostește în principal muniție, inclusiv o cantitate mică de cartușe de calibru mediu.

Potrivit Reuters, el a declarat reporterilor că ar trebui luate în considerare măsuri suplimentare pentru protejarea unor astfel de instalații.

„Dacă se va ajunge la concluzia că acestea au fost ținta unui atac, acesta nu reprezintă un atac doar asupra unei anumite companii, ci un atac asupra interesului național”, a afirmat el.

EMCO este condusă de comerciantul bulgar de arme Emilian Gebrev, iar procurorii bulgari au afirmat anterior că acesta a fost ținta unor atacuri asupra instalațiilor sale, comise de agenți ruși.

Explozia și incendiul au loc la câteva săptămâni după un alt incident produs la o instalație EMCO. Autoritățile bulgare nu au stabilit deocamdată cauza exactă a celui mai recent incendiu.