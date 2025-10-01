Explozie și prăbușire parțială la un bloc de 20 de etaje din New York

Incidentul a avut loc la un bloc de locuințe din complexul Mitchel Houses, situat la 205 Alexander Ave., lângă East 137th Street. Pompierii au intervenit imediat, iar până la acest moment nu au fost raportate victime.

„Întreaga clădire… s-a auzit o explozie puternică, iar clădirea a explodat și s-a prăbușit pur și simplu”, a declarat o martoră care a sunat la 911 după ce a văzut fumul.

Explozia a provocat o ploaie de cărămizi, aparate de aer condiționat și alte resturi care au căzut pe clădirile din apropiere, pe trotuar și pe stradă. Apa a început să țâșnească din pământ, probabil din cauza unei conducte deteriorate.

BREAKING: There has been an explosion in a New York apartment and a part of the building has collapsed. It has been reported that no one was injured.https://t.co/EaXlWwI1zA 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/abb5w6ON51 — Sky News (@SkyNews) October 1, 2025

Pompierii au săpat prin dărâmături și au folosit drone și câini de căutare pentru a se asigura că nimeni nu este prins sub moloz.

Apartamentele F și G din clădire sunt evacuate din motive de precauție, iar cel puțin două lifturi nu funcționează.

Complexul Mitchel Houses are aproximativ 3.500 de locuitori în 1.730 de apartamente distribuite în 10 clădiri rezidențiale, finalizate în 1966.

Primarul Eric Adams se îndreaptă spre locul incidentului, iar oficialii au anunțat o conferință de presă. Mai multe străzi din zonă sunt închise, iar șoferii se confruntă cu întârzieri mari, conform CBS News.