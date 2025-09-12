Explozie uriașă la o fabrică de artificii din Venezuela. Localnicii au crezut că este cutremur

Cel puțin 23 de persoane au fost rănite și mai multe case au fost distruse într-o explozie masivă care a provocat un incendiu, potrivit Le Figaro. Explozia s-a produs joi, la o fabrică de artificii de la periferia orașului Maracaibo, vestul Venezuelei. Răniții au fost transportați la șapte spitale.

Exploziile repetate i-au speriat pe locuitorii unui cartier din apropiere, care au fugit din casele lor. În zonă a fost mult fum și mai multe case au luat foc. Ministerul de Interne a anunțat că incendiul a fost „ținut sub control”.

În urma exploziei, doar scheletul clădirii cu două etaje a rămas în picioare. Resturile clădirii și ale produselor din interior au fost aruncate la mare distanță, inclusiv în oraș. Alimentarea cu gaze în oraș a fost oprită, iar locuitorii au povestit că au inițial au crezut că este cutremur.