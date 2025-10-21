Exporturile elvețiene către SUA s-au majorat, odată cu creșterea livrărilor de produse farmaceutice

Exporturile nominale totale ale Elveției către Statele Unite au crescut cu aproape 43% în septembrie, în termeni ajustați sezonier, comparativ cu luna precedentă, potrivit cifrelor publicate.

În ansamblu, exporturile elvețiene au crescut cu 3,4% în septembrie.

Președintele american Donald Trump a impus tarife vamale de 39% asupra Elveției în august, provocând o scădere bruscă a exporturilor elvețiene către Statele Unite în luna respectivă.

Companiile farmaceutice au fost însă scutite de taxele vamale inițiale impuse de SUA, potrivit Reuters.

La sfârșitul lunii septembrie, Trump a declarat că, începând cu 1 octombrie, va impune o taxă vamală de 100% asupra importurilor de produse farmaceutice de marcă sau brevetate, cu excepția cazului în care o companie farmaceutică construiește o fabrică în Statele Unite.

Marile companii farmaceutice elvețiene, precum Roche și Novartis, au indicat că nu se așteaptă ca aceste măsuri americane să li se aplice, datorită planurilor lor de expansiune în această țară.

Ajustate în funcție de fluctuațiile sezoniere, exporturile totale elvețiene de produse chimice și farmaceutice au crescut în septembrie cu 5,1% în termeni nominali față de luna precedentă.

Această categorie reprezintă mai mult de jumătate din totalul exporturilor de mărfuri elvețiene.