Creșterea economică europeană se confruntă cu presiuni din partea tarifelor americane și a Chinei

Instituția cu sediul la Londra și-a revizuit ușor în jos previziunile de creștere pentru regiunile sale în 2026, în timp ce a îmbunătățit prognozele pentru acest an. BERD prevede acum o creștere de 3,1% în 2025, ușor în creștere față de prognoza din mai de 3,0%, dar estimează doar 3,3% pentru anul viitor, sub prognoza inițială.

„Primul punct de presiune la care se gândește toată lumea este accesul la piața americană”, a declarat Beata Javorcik, economist șef la BERD. Tarifele impuse de președintele Donald Trump au generat deja efecte vizibile asupra comerțului.

Exporturile din țările BERD către Statele Unite au crescut în primul trimestru al anului, în anticiparea intrării în vigoare a tarifelor, înainte de a scădea în al doilea trimestru. Impactul variază semnificativ între țări. Kazahstanul a înregistrat o creștere a exporturilor de lingouri de argint și aur către SUA, în timp ce Ungaria a beneficiat de exporturile de produse farmaceutice și computere.

În schimb, Slovenia a avut de suferit din cauza integrării sale în lanțurile de aprovizionare farmaceutice ale Elveției, țară ale cărei importuri către Statele Unite sunt taxate cu 39%.

Alte provocări pentru economia regiunii

BERD a identificat și alte provocări pentru economia regiunii. Concurența crescută din partea Chinei pe piețele de export pune presiune asupra exportatorilor din sud-estul Europei, în timp ce marja fiscală limitată din bugetele guvernamentale restricționează capacitatea de stimulare economică.

Estimarea pentru 2026 este afectată în special de România și țările din Balcani, care se confruntă cu provocări specifice în adaptarea la noile condiții economice globale.

Marți, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a declarat că economia globală va crește mai mult decât se prevăzuse anterior în acest an, după ce a absorbit șocul tarifelor impuse de Trump. Cu toate acestea, OCDE a avertizat că impactul total al măsurilor americane rămâne incert.

BERD, fondată în 1991 pentru a ajuta fostele țări din blocul sovietic să adopte economii de piață liberă, și-a extins între timp aria de acțiune în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, continuând să monitorizeze și să sprijine tranziția economică în aceste regiuni.