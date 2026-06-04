Fabrică de documente false destructurată în Spania: aproximativ 800 de acte de identitate confiscate

Ancheta începută în 27 mai 2026 a dus la o arestare și la confiscarea a aproximativ 800 de documente europene falsificate, echipamente de producție de documente, dispozitive digitale, un vehicul și 1.580 de euro în numerar. Percheziția apartamentului, închiriat sub un nume fals, a dus la descoperirea unui atelier de contrafacere a documentelor, complet funcțional, evidențiind metodele de producție la scară industrială utilizate din ce în ce mai mult de grupurile de crimă organizată implicate în fraudarea documentelor.

Piață de acte de identitate false pentru traficanții de migranți

Se crede că suspectul a administrat o piață online care oferea documente de identitate și administrative falsificate, atât în ​​format fizic, cât și digital, clienților din întreaga Europă. Platforma ar fi facilitat operațiuni de trafic de migranți prin furnizarea de documente frauduloase rețelelor criminale pentru a eluda controalele la frontieră, a obține în mod fraudulos drepturi de ședere și a facilita deplasările în cadrul Uniunii Europene.

Ancheta a fost declanșată de identificarea unui site web care promova documente de identitate contrafăcute. Cu sprijinul Europol, anchetatorii francezi și spanioli l-au urmărit pe suspect până în Alicante, unde acesta locuia din 2024.

Europol a coordonat activitățile operaționale și a facilitat schimbul de informații operaționale între autoritățile franceze și spaniole pe parcursul anchetei. În ziua acțiunii, un expert Europol a fost detașat în Spania pentru a oferi sprijin analitic la fața locului.

Frauda cu documente alimentează traficul de migranți

Frauda cu documente reprezintă un factor cheie al traficului de migranți și al legalizării frauduloase a șederii în Uniunea Europeană. Rețelele criminale se bazează pe documente falsificate, contrafăcute și obținute în mod fraudulos pentru a-și permite operațiunile criminale dincolo de frontierele UE și în spațiul Schengen al UE.

Prin furnizarea de acces la documente de identitate și de ședere frauduloase, rețelele criminale generează profituri ilicite semnificative, permițând în același timp o gamă largă de activități criminale. Unitatea destructurată din Alicante demonstrează rolul esențial pe care îl joacă infrastructura de fraudă cu documente în susținerea rețelelor de trafic de migranți care operează în întreaga Europă.

Traficul de migranți rămâne o amenințare criminală cheie pentru UE, necesitând acțiuni coordonate pe întregul lanț criminal – de la recrutare și tranzit, până la fluxurile financiare care îl susțin.