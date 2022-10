Faimoasele băi de peşteră din Ungaria se închid din cauza preţurilor la gaze

Personalul a stins luminile şi a început să golească bazinele de la faimoasele băi de peşteră Miskolctapolca din Ungaria, luni, după ce atracţia veche de secole a cedat în faţa unei crize moderne, creşterea preţurilor la gaze.

Vizitatorii vin în vasta peşteră încă dinainte de epoca romană pentru a se scălda în apele sale încălzite în mod natural. În ultimii ani, locul s-a bazat pe gaz pentru a creşte temperatura în bazine şi în peşteri, în special în timpul iernii. Dar apoi Rusia a invadat Ucraina, vecina Ungariei, provocând unde de şoc în economia globală şi pe pieţele energetice. Pentru Miskolctapolca, precum şi pentru alte unităţi din Europa, acest lucru s-a simţit sub forma unor facturi uriaşe.

Peştera, cu cele cinci săli de baie şi pasaje labirintice cu jeturi de masaj şi camere cu ecou, s-a închis luni „pentru o perioadă nedeterminată", a anunţat operatorul său.

„Trebuie să închidem Baia Peşterilor, dintr-un singur motiv: consumul nostru de gaz în cele trei luni din octombrie-decembrie va costa suplimentar 61 de milioane de forinţi (140.000 de dolari)", a declarat directorul executiv Judit Nemeth.

Închiderea va avea un impact major asupra hotelurilor şi pensiunilor şi a altor afaceri turistice din zona înconjurătoare, un semn îngrijorător pentru o industrie care abia recent a început să îşi revină după criza COVID-19.

Compania Miskolci Furdok a fost în pierdere în ultimii patru ani, iar veniturile sale din 2021 se situează mult sub nivelul de dinainte de pandemie. Factura de gaz a fost ultima picătură.

Guvernul a acordat un ajutor financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii care lucrează în lanţurile de aprovizionare cheie şi în sectorul de producţie pentru a face faţă creşterii costurilor energetice, dar nu a oferit niciun sprijin sectorului serviciilor.

„Dacă am putea găsi cumva o modalitate eficientă din punct de vedere energetic de a înlocui această creştere uriaşă a preţului la gaze şi dacă am putea obţine ajutor, atunci am începe imediat să analizăm această posibilitate”, a precizat Nemeth.