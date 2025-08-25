Trump propune redenumirea Departamentului Apărării: „Nu vreau doar apărare. Vrem și ofensivă”

Trump a spus că oficialii vor „probabil” să readucă Pentagonul la denumirea mai agresivă pe care a avut-o cândva, relatează Politico.

Atât el, cât și secretarul Apărării Pete Hegseth, au deplâns în repetate rânduri schimbarea numelui, care a avut loc după Al Doilea Război Mondial.

„Când am câștigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, se numea Departamentul de Război. Și pentru mine, asta e cu adevărat ceea ce este”, a spus Trump la un eveniment cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Trump critică „corectitudinea politică”

„Tuturor le place că am avut o istorie incredibilă de victorii atunci când era Departamentul de Război. Apoi l-am schimbat în Departamentul Apărării”, a adăugat Trump.

„Nu vreau să fiu doar apărare. Vrem și ofensivă”, a spus Trump în Biroul Oval.

Departamentul de Război a existat din 1789 până în 1947, când administrația Truman l-a desființat și a reorganizat forțele armate. Pentru a coordona toate aceste forțe, fostul președinte Harry Truman a înființat o agenție la nivel de cabinet, pe care a numit-o Departamentul Apărării.

Truman a vrut ca această schimbare să ofere șefului Pentagonului autoritate mai centralizată asupra diferitelor ramuri ale armatei, în special asupra Marinei, care până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial se bucurase de o independență considerabilă.

Trump a lăsat să se înțeleagă în ultimele luni că Pentagonul ar putea reveni la vechea denumire, numindu-l pe Hegseth „Secretarul său de Război” la un summit NATO din iunie și afirmând că decizia din 1947 a fost impusă de „corectitudinea politică”.

„Dacă te uiți la vechea clădire de lângă Casa Albă, poți vedea unde era pe vremuri secretarul de război”, a spus el. „Apoi am devenit corecți politic și l-au numit secretar al Apărării”.

Potrivit Politico, Pentagonul ar avea nevoie de aprobarea Congresului pentru orice schimbare de denumire.