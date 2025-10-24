Trump: Nu este necesară declararea războiului împotriva cartelurilor de droguri. Pur și simplu îi vom ucide

Armata SUA și-a intensificat prezența în Caraibe, inclusiv prin desfășurarea de distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear și mii de soldați.

„Ei bine, nu cred că vom cere neapărat o declarație de război. Cred că vom ucide pur și simplu oamenii care introduc droguri în țara noastră. Ok? Îi vom ucide”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

Statele Unite au efectuat o serie de atacuri împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Oceanul Pacific de la începutul lunii septembrie, ucigând aproape 40 de persoane.

Deși Pentagonul a furnizat puține informații, acesta a declarat că unele dintre aceste atacuri au vizat nave aflate în apropierea Venezuelei, potrivit Reuters.

„Acum (drogurile) intră pe uscat… știți, uscatul va fi următorul”, a adăugat Trump, repetând comentariile pe care le-a făcut în ultimele săptămâni.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro, vorbind joi la un eveniment live în Caracas, a avertizat că, dacă SUA ar interveni vreodată în țară, „clasa muncitoare s-ar ridica și s-ar declara o grevă generală insurecțională în stradă până la recâștigarea puterii”, adăugând că „milioane de bărbați și femei înarmați cu puști ar mărșălui prin toată țara”.

Așezat lângă Trump la același eveniment joi, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat decizia de a repatria cei doi supraviețuitori, comparând-o cu practicile de pe câmpul de luptă din timpul războaielor din Irak și Afganistan.

„În acele conflicte, am capturat mii de persoane pe câmpul de luptă și am predat 99% dintre ele autorităților țării gazdă”, a spus Hegseth. „Ne-a plăcut întotdeauna rezultatul? Nu întotdeauna. Dar era standardul, și același lucru se aplică și aici”.