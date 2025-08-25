Partidele de opoziție franceze promit să răstoarne guvernul la votul de încredere din 8 septembrie

Guvernul minoritar al Franței pare din ce în ce mai predispus să fie înlăturat luna viitoare, după ce trei partide principale de opoziție au declarat că nu vor susține votul de încredere anunțat de premierul François Bayrou pentru 8 septembrie, din cauza planurilor sale de reduceri bugetare radicale.

Partidul de extremă dreapta Rassemblement National (Adunarea Națională sau RN) , Verzii și mai târziu socialiștii, de votul cărora depinde în mare măsură soarta lui Bayrou, au declarat că nu văd cum l-ar putea susține.

Dacă pierde votul de încredere în Adunarea Națională, guvernul lui Bayrou va cădea.

Incertitudinea i-a speriat pe investitori, împingând prima de risc pentru obligațiunile franceze față de echivalentele lor germane în creștere cu 5 puncte de bază, la cel mai înalt nivel de la mijlocul lunii iunie.

Dacă guvernul cade, președintele Emmanuel Macron ar putea numi imediat un nou prim-ministru sau i-ar putea cere lui Bayrou să rămână în fruntea unui guvern interimar sau ar putea convoca alegeri anticipate. Macron l-a pierdut pe ultimul său prim-ministru, Michel Barnier , în urma unui vot de neîncredere asupra bugetului la sfârșitul anului 2024, după doar trei luni de mandat, în urma altor alegeri anticipate din iulie aceluiași an. Bayrou a recunoscut că obținerea încrederii unui parlament foarte fragmentat a fost un pariu riscant.