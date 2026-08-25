FBI oferă recompense de cel puțin 25.000 de dolari pentru zeci de cazuri nerezolvate

Noua recompensă minimă se aplică în cazul a peste 50 de omucideri și dispariții nerezolvate din comunități tribale. Cele mai multe cazuri au mai puțin de 10 ani, însă aproximativ 12 dintre ele nu au fost soluționate de peste două decenii, potrivit unei analize AP, citată de The Independent.

Familiile victimelor și experții nu sunt convinși că sumele mai mari vor fi suficiente pentru a-i determina pe cei care dețin informații să vorbească, invocând teama și neîncrederea oamenilor în guvernul federal.

„Toată lumea este speriată în Oglala. Așa că, pentru mine, este ca și cum: bine, ce știți voi și nu spuneți?””, a declarat Lisa Carlow, al cărei tată, Patrick Carlow Sr., a fost găsit mort în locuința sa din rezervația Pine Ridge în 2023.

FBI investighează infracțiuni federale în aproape 200 de rezervații ale nativilor americani, alături de Biroul pentru Afaceri Indiene al SUA. La sfârșitul anului 2025, Centrul Național de Informații privind Criminalitatea al FBI avea înregistrate puțin sub 1.500 de cazuri active privind nativi americani dispăruți, deși nu toate ajung să fie anchetate ca dosare federale.

FBI a menționat mai multe cazuri în anunțul său recent, inclusiv cazul Maleekăi Boone, în vârstă de 8 ani, despre care agenția a spus că este posibil să fi fost lovită de un vehicul în Navajo Nation, și pe cel al adolescentei Emily Pike, din tribul San Carlos Apache, al cărei trup a fost găsit după ce aceasta a dispărut dintr-un centru rezidențial din Arizona.

Recompensele mai mari ar putea atrage noi informații

Mary Kathryn Nagle, cetățeană a Cherokee Nation of Oklahoma și avocată care sprijină familiile nativilor americani dispăruți, a declarat că anchetatorii federali „aterizează cu parașuta” pentru a investiga infracțiuni în comunități strâns unite, unde martorii pot păstra tăcerea din cauza neîncrederii și a fricii de represalii.

Totuși, ea a spus că recompensele mai mari i-ar putea determina pe oameni să vorbească și le-ar putea arăta familiilor că autoritățile iau în serios cazurile celor dragi.

Mona Renee Vallo, prietena de mulți ani a Lisei Foster, a fost găsită moartă în urma unei presupuse lovituri și fugă de la locul accidentului pe istoricul Route 66, în Laguna Pueblo, New Mexico, în 2022. Foster speră că recompensa mai mare va readuce atenția asupra anchetei.

„Cineva știe ceva acolo. Trebuie să știe. Adică, este ciudat că s-a dus la muncă și apoi, dintr-odată, i s-a întâmplat asta”, a spus Foster.

Frustrarea familiilor crește în timp ce acestea caută răspunsuri

Recompensa în cazul lui Carlow a fost majorată la 25.000 de dolari în iulie, de la 10.000 de dolari.

Familia lui spune că fermierul în vârstă de 73 de ani era respectat în comunitatea Oglala. El cosea iarba pentru alte persoane și petrecea timp cu nepoții săi. Familia a spus că, după majorarea recompensei, au început să primească mai multe telefoane, însă așteptarea unor răspunsuri continuă.

Între timp, FBI a refuzat să ofere agenției Associated Press o actualizare cu privire la caz.

„Este atât de greu să îți faci speranțe și să crezi: «Asta e, în sfârșit l-am prins pe ucigașul tatălui meu». Și apoi nu se întâmplă nimic”, a spus Lisa Carlow.

Rudele nu vor ca aceste cazuri să fie uitate

FBI oferise inițial 5.000 de dolari pentru informații despre moartea a doi frați din Ohio, Matthew și Philip Reagan. Recompensa a fost ulterior dublată și va ajunge acum la 25.000 de dolari. Deși nu erau nativi americani, cei doi au fost uciși în Navajo Nation și sunt incluși pe site-ul FBI dedicat cazurilor din aceste comunități.

Frații intenționau să viziteze Monumentul Național Canyon de Chelly în timpul unei călătorii spre California. Autoritățile cred că SUV-ul lor a rămas blocat în noroi după ce GPS-ul i-a scos de pe traseu în apropiere de Sawmill. Cei doi au fost împușcați de mai multe ori în timp ce mergeau pe jos pentru a cere ajutor, potrivit autorităților.

Soția unuia dintre ei a sugerat ca FBI să aloce mai degrabă resurse pentru ca forțele de ordine să împiedice clasarea cazurilor fără soluție și pentru desemnarea unor persoane de legătură care să țină familiile la curent.

Purtătoarea de cuvânt a FBI, Brooke Brennan, din Phoenix, a declarat că investigarea infracțiunilor în aceste comunități este adesea complexă din cauza izolării geografice, resurselor limitate și volumului mare de muncă.