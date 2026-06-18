„Fereastra de oportunitate” pentru Ucraina. Mark Rutte: Un sprijin militar mai puternic poate aduce Rusia la masa negocierilor

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că există o „fereastră de oportunitate” pentru Ucraina, după reuniunea Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei (UDCG), desfășurată la Bruxelles.

Potrivit Ukrinform, noile angajamente de asistență militară asumate de statele participante ar putea ajuta la creșterea presiunii asupra Rusiei și la relansarea negocierilor pentru încheierea războiului.

„Fereastra de oportunitate – cred că aceasta este tema cheie a zilei de astăzi. Un sprijin mai puternic, axat pe prioritățile Ucrainei, va contribui la creșterea presiunii asupra Rusiei și va ajuta, sperăm, ca aceasta să vină la masa negocierilor și să se angajeze în sfârșit în niște negocieri constructive. Astfel, acest război teribil va lua sfârșit”, a declarat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a anunțat și noi angajamente financiare importante pentru Ucraina.

Germania, Țările de Jos, Letonia, Norvegia, Lituania, Danemarca, Luxemburg, Croația, Suedia și Islanda au decis să contribuie cu sute de milioane de dolari la programul PURL, destinat achiziționării de echipamente militare fabricate în Statele Unite pentru armata ucraineană.

„Deci, este vorba de o treime din Alianță. La care se adaugă contribuția importantă a partenerului nostru, Australia”, a spus Rutte.

Șeful NATO a vorbit și despre sprijinul oferit de mai multe state aliate.

El a mulțumit Regatului Unit pentru furnizarea de drone către Ucraina, Spaniei pentru sistemele de apărare aeriană, Germaniei și Țărilor de Jos pentru livrările de drone, dar și Canadei pentru vehiculele militare trimise Kievului.

Totodată, Mark Rutte a spus că au fost multe contribuții la inițiativa privind muniția coordonată de Cehia, care sprijină capacitățile de artilerie cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei.

Reuniunea Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei a avut loc în paralel cu întâlnirea miniștrilor apărării din statele NATO, la Bruxelles.

La deschiderea reuniunii, secretarul britanic al apărării, Dan Jarvis, a anunțat un nou pachet militar pentru Ucraina. Marea Britanie va furniza țării 150.000 de drone fabricate în Ucraina, peste 350 de rachete de apărare aeriană și sisteme radar.

Pachetul are o valoare de 752 de milioane de lire sterline. El va fi livrat până la sfârșitul anului și va fi finanțat prin vânzarea bunurilor rusești confiscate, în cadrul programului de împrumut ERA.