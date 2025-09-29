Fondatorul Telegram lansează acuzații false în contextul alegerilor din Moldova: „După România, Moldova!”, spun autoritățile franceze

„După România, Moldova! Durov adoră să facă acuzații în timpul alegerilor”, a transmis Ministerul francez de Externe pe platforma X, ca reacție la cele mai recente acuzații lansate în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova de către Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram.

Potrivit autorităților franceze, citate de Reuters, Durov a făcut același fel de acuzații și în primăvară, spunând că Franța ar fi încercat să manipuleze politica din România în perioada alegerilor.

Miliardarul rus a revenit cu declarații similare în încercarea de a discredita sprijinul pro-european chiar în timpul votului, vizând în special Franța – unul dintre cei mai activi susținători ai integrării europene a Republicii Moldova și ai președintei Maia Sandu.

Într-o postare scrisă pe X duminică, Durov a susținut că a fost abordat printr-un intermediar de către serviciile de informații externe ale Franței: „Mi s-a cerut, printr-un intermediar, să cenzurez anumite canale de Telegram pentru guvernul moldovean”. Miliardarul nu a dezvăluit identitatea intermediarului, mulțumindu-se să lanseze acuzații generale pentru a putea lăsa loc speculațiilor.

Durov recunoaște: Eliminate pentru activitate ilegală

„Câteva dintre ele, care încălcau în mod clar regulile noastre, au fost eliminate. Însă mi s-a spus că, în schimb, serviciile franceze vor spune lucruri bune despre mine judecătorului care a ordonat arestarea. Asta este inacceptabil”.

„Dacă agenția a contactat într-adevăr judecătorul, atunci a fost o tentativă de interferență în actul de justiție. Dacă nu a făcut-o, dar a pretins că a făcut-o, înseamnă că a exploatat situația mea pentru a influența evenimentele politice din Europa de Est”, a scris Durov, încercând să își asume o poziție de integritate.

Fondatorul Telegram se află la Paris, sub supraveghere judiciară. A fost arestat în 2024 pe un aeroport din Franța și este anchetat pentru presupuse activități de crimă organizată facilitate de Telegram.

Autoritățile franceze au respins acuzațiile

Campaniile de propagandă rusă împotriva Franței, ca aliat esențial al Republicii Moldova, s-au extins pe toate canalele. Pe TikTok, de exemplu, sprijinul extern acordat Moldovei și susținerii Maiei Sandu, în principal cel al lui Emmanuel Macron, a fost interpretat ca „dovadă a unei conspirații occidentale”, potrivit Expert Forum, care a dezvăluit sute de conturi TikTok cu activitate politică suspectă în Moldova, înaintea alegerilor.

Ministerul francez de Externe a respins public afirmațiile lui Durov, sugerând că acestea fac parte dintr-un tipar de comportament: lansarea de acuzații în momente electorale cheie, cum s-a întâmplat anterior în România.

Serviciul francez de informații externe a negat acuzațiile similare făcute de Durov în mai 2024, când acesta a afirmat, în același mod, că i s-a cerut să blocheze conturi ale unor voci conservatoare din România.

Dezinformarea a circulat masiv și prin Telegram

Cu peste 1 miliard de utilizatori activi lunar, Telegram este una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din fostul spațiu sovietic. În Moldova, platforma joacă un rol important în comunicarea politică, fiind folosită intens atât de guvern, cât și de opoziție.

Autoritățile europene și-au exprimat des îngrijorarea privind dezinformarea și lipsa controlului pe această platformă, în special în perioadele electorale.