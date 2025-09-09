Ford retrage de pe piaţă 1,5 milioane de vehicule pentru verificări tehnice

Campania de retragere vizează anumite modele produse între 2015 şi 2019: Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD şi F-550 SD.

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Rutieră (NHTSA) a precizat luni, într-un raport privind siguranţa, că Ford are cunoştinţă de 18 accidente legate de această problemă a camerei, dar nu şi de vreo vătămare corporală.

Instituţia a adăugat că proprietarii vehiculelor vor fi notificaţi prin poştă şi rugaţi să ducă maşinile la un dealer Ford sau Lincoln pentru ca sistemul camerei pentru marşarier să fie verificat şi, dacă este necesar, înlocuit. Serviciul va fi efectuat gratuit.