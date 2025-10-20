Forţele israeliene au distrus terenuri agricole în oraşul Hebron şi în localitatea Beit Ummar

Forţele de ocupaţie israeliene, sprijinite de unităţi militare, au intervenit în zona Bir Arkah, la nord-vest de Hebron, unde au distrus aproximativ 7 hectare de terenuri agricole şi terase din piatră.

Potrivit Wafa, terenurile aparţineau familiilor al-Zughayer, al-Qawasmeh şi al-Aqnibi, printre altele.

Într-un incident separat, Mohammad Awad, activist media din Beit Ummar, a declarat că forţele israeliene au intrat şi pe terenuri cultivate cu viţă-de-vie, în apropierea zonei Beit al-Barakah, la nord de Hebron.

Trupele au distrus acolo terenurile deţinute de Suhail Muhammad Hussein Brighith şi Akram Jabra Awad.

Autorităţile israeliene nu au comentat până acum incidentul.

Potrivit surselor palestiniene, astfel de demolări şi distrugeri de terenuri agricole au loc frecvent în Cisiordania, în special în zonele aflate sub controlul direct al armatei israeliene.