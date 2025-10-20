Summitul se organizează în Ungaria datorită relaţiilor bune ale lui Orban cu Trump şi Putin, transmite Kremlinul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor: „Orban are relaţii destul de cordiale cu preşedintele Trump şi relaţii foarte constructive cu preşedintele Putin”.

„Şi acest lucru, desigur, a contribuit în mare măsură la înţelegerea la care s-a ajuns în timpul ultimei convorbiri telefonice”, a adăugat el, referindu-se la conversaţia de săptămâna trecută dintre Trump şi Putin, care i-a determinat să convină să se întâlnească la Budapesta, potrivit Reuters.

Orban, un naţionalist şi conservator, a criticat în repetate rânduri sprijinul occidental acordat Ucrainei, ţară vecină cu a sa. La începutul acestui an, el a declarat că Rusia a câştigat deja războiul din Ucraina.

Unele guverne europene care susţin Ucraina au declarat că este nepotrivit să-l găzduiască pe Putin pentru un summit într-un stat membru al Uniunii Europene.

Luni, şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a descris acest lucru ca fiind „neplăcut”.

Peskov a declarat că lucrările la summit abia au început, acesta având ca scop promovarea unei rezoluţii pentru conflictul din Ucraina şi dezvoltarea relaţiilor dintre Rusia şi Statele Unite.