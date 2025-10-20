Zelenski îi cere lui Trump o atitudine mai dură față de Putin. Cum se poziționează față de summitul de la Budapesta

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, după vizita liderului ucrainean la Washington.

Zelenski îi cere lui Trump o atitudine mai dură față de Putin și mai multă presiune asupra Moscovei

Zelenski a subliniat că Trump ar trebui să exercite o presiune și mai mare asupra lui Putin decât cea aplicată recent asupra Hamas, în timpul medierii armistițiului în Gaza.

„Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas. Războiul este mai amplu, iar armata Rusiei este a doua ca mărime din lume. De aceea este nevoie de mai multă presiune”, a declarat liderul ucrainean.

Acesta a precizat că spera ca Statele Unite să livreze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte adânc în teritoriul rus. Deși Trump a sugerat posibilitatea unei astfel de livrări, el nu a oferit încă un acord concret.

„Este bine că președintele Trump nu a spus ‘nu’, dar momentan nu a spus nici ‘da’”, a adăugat Zelenski.

Zelenski, pregătit să participe la summitul de la Budapesta

După discuțiile de la Casa Albă, Trump a confirmat că urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Budapesta, în cadrul unei noi runde de negocieri privind războiul din Ucraina. În replică, Zelenski a afirmat că este „gata” să participe la summit și a insistat că „nu pot exista acorduri privind Ucraina fără participarea Ucrainei”.

În același interviu, liderul ucrainean l-a numit pe Putin „terorist”, dar și-a reiterat disponibilitatea de a discuta direct cu președintele rus, subliniind că „dacă vrem o pace justă și durabilă, ambele părți trebuie să fie implicate”.