Trump i-ar fi spus lui Zelenski să accepte condițiile lui Putin: Acceptă condițiile Moscovei sau așteaptă-te la distrugere

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-ar fi spus omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul întâlnirii de vineri de la Washington, să accepte condițiile Moscovei pentru încheierea războiului sau să fie „distrus” de Rusia, a relatat Financial Times duminică, citând surse, scrie Baha.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost descrisă ca tensionată, Trump „într-un limbaj vulgar continuu”. El ar fi „aruncat la o parte” hărțile cu liniile frontului din Ucraina și i-ar fi cerut lui Zelenski să cedeze regiunea Donbas, din estul țării, susținând ulterior ideea de a încheia conflictul de-a lungul actualelor linii de control.

Potrivit relatării, poziția lui Trump ar fi fost influențată de o convorbire telefonică pe care a avut-o cu Putin cu o zi înainte de întâlnirea cu Zelenski. „Dacă [Putin] își dorește asta, te va distruge”, i-ar fi spus Trump liderului ucrainean.

Casa Albă și Președinția Ucrainei nu au comentat informațiile.

Anterior, Trump afirmase că Statele Unite „nu-și pot pune în pericol securitatea națională trimițând toate armele în Ucraina” și sugerase că Moscova și Kievul „ar trebui să se oprească acolo unde sunt acum”.