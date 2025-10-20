Un europarlamentar cere interzicerea zborului lui Putin deasupra Bulgariei

Fost președinte al Adunării Naționale a Bulgariei – Parlamentul unicameral al țării, Yordanov a criticat Ministerul bulgar de Externe, susținând că ar trebui să respingă din capul locului orice solicitare venită din partea Moscovei, fără să aștepte o cerere oficială și semnalând din timp că zborul nu va fi permis deasupra teritoriului bulgar.

Într-o postare pe Facebook, Yordanov a spus că nu crede că Bulgaria ar avea capacitatea de a doborî avionul lui Putin, dar a adăugat că piloții ar încerca, dacă ar fi nevoie.

„Nu cred că piloții noștri ar putea doborî avionul lui Putin, dar cu siguranță ar încerca dacă ar fi nevoie”, a scris luni europarlamentarul, citat de Novinite.

„Polonia și România vor face la fel”

Afirmațiile lui Yordanov au urmat relatărilor potrivit cărora Donald Trump ar fi acceptat o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, în următoarele zile, pentru a continua discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina. O posibilă rută pentru zborul liderului rus ar putea trece peste Bulgaria, deși scenariul rămâne puțin probabil.

Europarlamentarul bulgar a insistat că Sofia trebuie să își exprime poziția înainte ca un astfel de scenariu să devină subiect de dezbatere: „Guvernul trebuie să spună clar că avionul lui Putin nu va fi primit în spațiul nostru aerian. Polonia și România vor face la fel”.

Putin nu ocolește de plăcere, ci forțat

El și-a justificat poziția amintind că Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru crime comise de forțele ruse în Ucraina, inclusiv deportarea ilegală a copiilor ucraineni: „Zborul nu va fi unul de plăcere, ci un ocol forțat al justiției internaționale”, a scris europarlamentarul.

Aeronava prezidențială ar putea fi nevoită să ocolească Marea Caspică, Iranul, Turcia, Marea Mediterană, Muntenegru și Serbia, deoarece președintele rus Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, iar majoritatea statelor membre ale NATO și Uniunii Europene nu i-ar permite accesul în spațiul lor aerian. O astfel de rută ar prelungi traseul cu până la 5.000 de kilometri și cu aproximativ trei ore de zbor.

„O nouă umilință pentru Ungaria și SUA”

Europarlamentarul GERB, principalul partid de centru-dreapta din Bulgaria, a criticat și decizia lui Donald Trump de a se întâlni din nou cu Putin, amintind că precedentul summit, de la Anchorage, a fost „umilitor pentru Statele Unite”.

În opinia sa, premierul ungar Viktor Orbán, cunoscut pentru relațiile sale cordiale cu Moscova, contribuie la o nouă „umilință pentru Ungaria”.