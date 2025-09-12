Fosta preşedintă a Curţii Supreme din Nepal, Sushila Karki, numită prima femeie prim-ministru interimar

Preşedintele Nepalului a numit-o vineri pe fosta preşedintă a Curţii Supreme, Sushila Karki, în funcţia de prim-ministru interimar şi prima femeie care conduce guvernul naţiunii himalayene, în urma protestelor aprinse care au dus la prăbuşirea administraţiei anterioare.

Karki, o figură populară pe vremea când a fost singura femeie preşedintă a Curţii Supreme în 2016 şi 2017, a depus jurământul în faţa preşedintelui Ram Chandra Poudel la reşedinţa prezidenţială, într-o ceremonie restrânsă, transmisă la televiziunea de stat. Politicienii, oficialii şi diplomaţii străini invitaţi la ceremonie au felicitat-o.

Karki, în vârstă de 73 de ani, era cunoscută pentru poziţia sa împotriva corupţiei din guvern în timp ce se afla în funcţie.

Demonstraţiile stradale care au început luni la Kathmandu împotriva unei interdicţii de utilizare a reţelelor de socializare au devenit violente, protestatarii atacând clădiri guvernamentale, iar poliţia deschizând focul. Deşi interdicţia a fost anulată, tulburările au continuat din cauza unor nemulţumiri mai ample, zeci de mii de protestatari atacând şi incendiind parlamentul şi reşedinţa prezidenţială.

Violenţele l-au determinat pe prim-ministrul Khadga Prasad Oli să demisioneze marţi şi să părăsească reşedinţa sa oficială. Armata nepaleană a preluat controlul asupra capitalei marţi seară şi a început negocierile între protestatari, armată şi preşedinte cu privire la un guvern interimar.

Violenţele din ultima săptămână au făcut cel puţin 51 de morţi, a anunţat poliţia vineri.