Curtea Supremă a SUA va analiza politica lui Trump de respingere a solicitanților de azil la graniță

În 2018, administrația Trump a implementat o politică în domeniul migrației prin care autoritățile de frontieră opreau și trimiteau înapoi în Mexic solicitanți de azil înainte ca aceștia să ajungă fizic la granița Statelor Unite.

Legea federală obligă autoritățile americane să proceseze cererile de azil ale persoanelor care ajung la punctele oficiale de frontieră. Totuși, administrația Trump a susținut că aceste prevederi nu se aplică celor care nu au intrat efectiv pe teritoriul SUA.

Organizația pentru drepturile imigranților Al Otro Lado, alături de mai mulți solicitanți de azil, a contestat politica în instanță, iar Curtea de Apel a celui de-al 9-lea Circuit din San Francisco, a dat câștig de cauză reclamanților, stabilind că autoritățile sunt obligate să analizeze cererile de azil, chiar dacă persoanele nu au intrat în țară.

Administrația Biden a renunțat la practică și a introdus un sistem e programări obligatorii pentru solicitanții de azil.

Totuși, administrația Trump a susținut că guvernele viitoare trebuie să aibă opțiunea de a utiliza politica respectivă, în funcție de circumstanțele de la graniță.

Curtea Supremă va audia argumentele anul viitor, iar verdictul este așteptat până la finalul lunii iunie.