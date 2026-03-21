Prima pagină » Știri externe » Fostul director al FBI, Robert Mueller, care a anchetat legăturile dintre Rusia și campania lui Trump, a murit

Fostul director al FBI, Robert Mueller, care a anchetat legăturile dintre Rusia și campania lui Trump, a murit

Robert S. Mueller III, directorul FBI care a transformat cea mai importantă agenție de aplicare a legii din SUA într-o forță de combatere a terorismului după atacurile din 11 septembrie 2001, a decedat. Avea 81 de ani.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
21 mart. 2026, 19:48, Știri externe

Mueller a fost și consilier special însărcinat cu investigarea legăturilor dintre Rusia și campania prezidențială a lui Donald Trump, potrivit AP.

„Cu profundă tristețe, vă anunțăm că Bob a trecut în neființă” vineri seara, a transmis, sâmbătă, familia sa într-un comunicat. „Familia sa solicită respectarea intimității”.

La FBI, Mueller s-a apucat aproape imediat de revizuirea misiunii biroului pentru a răspunde nevoilor de aplicare a legii din secolul XXI, începându-și mandatul de 12 ani cu doar o săptămână înainte de atacurile din 11 septembrie și servind sub președinți din ambele partide politice.

El a fost nominalizat de președintele republican George W. Bush.

Evenimentul cataclismic a schimbat instantaneu prioritatea principală a biroului de la rezolvarea crimelor interne la prevenirea terorismului, o schimbare care a impus un standard aproape imposibil de atins pentru Mueller și restul guvernului federal: prevenirea a 99 din 100 de comploturi teroriste nu era suficient.

Ulterior, el a fost consilier special în cadrul anchetei Departamentului Justiției privind posibilitatea ca campania lui Trump să se fi coordonat ilegal cu Rusia pentru a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din 2016.

Trump a postat pe rețelele de socializare despre moartea lui Mueller: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine, mă bucur că a murit” Președintele republican a adăugat: „Nu mai poate face rău oamenilor nevinovați!”

Recomandarea video

