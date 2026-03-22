A murit procurorul special care a zguduit Casa Albă cu ancheta Trump–Rusia

Fostul director al FBI și procurorul special Robert Mueller, care a condus ancheta privind legăturile dintre campania lui Donald Trump și Rusia, a murit la vârsta de 81 de ani.
Robert Mueller/sursa foto: X
Maria Miron
22 mart. 2026, 06:31, Știri externe

Familia sa a anunțat că decesul a avut loc vineri seară. „Cu profundă tristețe vă anunțăm că Bob a murit. Membrii familiei roagă să le fie respectată intimitatea”, au transmis apropiații, citați de Financial Times.

Arhitectul transformării FBI după 11 septembrie

Veteran al Departamentului de Justiție al Statelor Unite, Mueller a devenit al șaselea director al FBI cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. El a reorientat agenția către prevenirea terorismului, schimbând profund prioritățile instituției.

Mandatul său, inițial de zece ani, a fost prelungit la cererea fostului președinte Barack Obama, ceea ce l-a transformat într-unul dintre cei mai longevivi directori ai FBI.

Ancheta care a marcat președinția lui Trump

În 2017, Mueller a fost numit procuror special pentru a investiga presupusele legături dintre echipa de campanie a lui Donald Trump și guvernul rus, în contextul alegerilor prezidențiale din 2016.

Raportul său, publicat în 2019 și întins pe 448 de pagini, nu a stabilit existența unei conspirații penale, dar nici nu l-a exonerat pe Trump de posibile fapte ilegale. Mueller a subliniat că un președinte în funcție nu poate fi inculpat penal, iar evaluarea comportamentului său trebuie făcută prin alte mecanisme instituționale.

Documentul a arătat însă că Rusia a intervenit în procesul electoral american prin campanii de dezinformare și atacuri informatice, iar echipa lui Trump știa că beneficiază de aceste acțiuni.

Trump: Mă bucur că a murit

După anunțul morții, Donald Trump a reacționat pe platforma Truth Social cu un mesaj dur: „Mă bucur că a murit. Nu mai poate face rău oamenilor nevinovați!”

O carieră în serviciul public

Născut la New York și crescut în Philadelphia, Mueller a absolvit Princeton University în 1966. A servit în United States Marine Corps, inclusiv în Vietnam, înainte de a urma o carieră în justiție.

A lucrat ca procuror în California, apoi ca procuror federal adjunct la Boston și mai apoi în cadrul Departamentului de Justiție, unde a condus divizia penală și a instrumentat cazuri majore.

Ulterior, a activat și în cadrul firmei de avocatură WilmerHale, una dintre cele mai influente case de avocatură din Washington, specializată în litigii complexe și consultanță pentru corporații și instituții, unde a fost descris drept „un lider extraordinar și un servant public de o integritate exemplară.

Moartea sa marchează dispariția uneia dintre cele mai influente figuri din sistemul judiciar și de securitate al Statelor Unite din ultimele decenii.

Citește și

Recomandarea video

