Fostul șef al serviciului german de informații externe, arestat pentru presupus spionaj

Un alt fost oficial de rang înalt al BND ar fi fost, de asemenea, reținut în acest caz, relatează Deutsche Welle.

Hanning, care a condus Bundesnachrichtendienst (BND) între 1998 și 2005, ar fi fost ridicat de polițiști marți dimineață din locuința sa din Nordwalde, în apropiere de Münster, în vestul Germaniei.

Documente clasificate, furnizate în schimbul unor sume de bani

Potrivit unei investigații comune realizate de posturile publice WDR și NDR și de cotidianul Süddeutsche Zeitung, un informator i-ar fi furnizat fostului șef al BND documente clasificate în schimbul unor sume de bani.

Procurorii federali îl investighează pe Hanning pentru mai multe presupuse infracțiuni grave, printre care spionaj împotriva statului, divulgarea secretelor de stat, tentativă de trădare și activități desfășurate în calitate de agent al unui serviciu secret, conform informațiilor publicate de presa germană.

Detaliile privind natura documentelor clasificate care ar fi ajuns la fostul șef al BND, perioada în care s-ar fi produs presupusele fapte sau entitatea în beneficiul căreia ar fi fost desfășurate eventualele activități de spionaj nu au fost precizate în informațiile disponibile până în prezent.

Ancheta se află în desfășurare.

Un fost colaborator apropiat al lui Hanning, arestat în Bavaria

Cazul nu îl vizează doar pe fostul director al serviciului german de informații externe.

Un alt fost oficial de rang înalt al BND a fost arestat, potrivit acelorași surse. Presa germană îl identifică, în conformitate cu legislația privind protejarea vieții private, doar drept Manfred D.

Acesta ar fi fost reținut în Bavaria și este suspectat de complicitate la tentativă de trădare și spionaj împotriva statului.

Manfred D. a fost șeful de cabinet al lui August Hanning în perioada în care acesta se afla la conducerea BND, ceea ce indică o relație profesională directă între cei doi în interiorul serviciului german de informații.

August Hanning s-a aflat la conducerea BND timp de aproximativ șapte ani, între 1998 și 2005. Serviciul este principala structură germană responsabilă de colectarea informațiilor externe.

Autoritățile germane nu au prezentat deocamdată public toate elementele dosarului, iar informațiile privind acuzațiile provin din investigația realizată de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung și preluată de presa internațională.