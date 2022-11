Fotografia care a inflamat şi mai tare spiritele în Iran: ministrului şi iubita lui fără vălul islamic, arătaţi cu degetul pe Internet

În contextul unei situaţii deja aprinse, imaginea cu ministrul iranian al Transporturilor, un general care a fost şi ministru al Petrolului din 2011 până în 2013, a dat foc Internetului.

Fotografia datează din 2011, când cuplul a călătorit în Malaezia. Însă, pe Twitter imaginea a început să circule de câteva ore, stârnind indignarea multor utilizatori.

Jurnalista-activistă iranian Masih Alinejad menţine focul aprins de la începutul protestelor declanşate de moartea Mahsei Amini.

„Femeile sunt ucise în Iran pentru că nu poartă hijab, dar urmăriţi cum generalul-şef al Gărzilor Revoluţionare şi actual ministru al Transporturilor, Rostam Qasemi, se bucură de libertate alături de iubita sa dezvelită în Malaezia. Regimul ipocrit ucide adolescenţi pentru că merg pe străzi fără văl # MahsaAmini ».

Women are getting killed in Iran for not wearing hijab but see how the top Revolutionary Guards general & current transport minister, Rostam Qasemi enjoys freedom with his unveiled girlfriend in Malaysia.

The hypocrite regime is killing teenagers for #WalkingUnveiled.#MahsaAmini pic.twitter.com/XUXwzx8dWs