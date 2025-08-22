Războiul din Ucraina, ziua 1.276. Șeful serviciilor secrete ale lui Trump a ordonat încetarea schimbului de informații privind negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina / Kim Jong Un ar fi premiat trupele care au luptat pentru Rusia

Kim Jong Un ar fi premiat trupele care au luptat pentru Rusia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a decorat public soldații care au luptat alături de forțele ruse în războiul împotriva Ucrainei, a raportat presa de stat pe 21 august.

La o ceremonie desfășurată la Phenian, Kim a lăudat trupele din străinătate și a afirmat că participarea lor a demonstrat „puterea eroică a armatei (nord-coreene)”. Referindu-se la luptele din regiunea Kursk din Rusia, el a adăugat că „eliberarea Kurskului” a dovedit „spiritul de luptă al eroilor”, potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene.

Evenimentul a inclus un concert și un banchet cu membrii familiilor îndoliate. Cu o zi înainte, Kim se întâlniseră cu ofițerii din trupele dislocate în străinătate și adusese un omagiu celor căzuți la datorie. Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost declarați morți din cei aproximativ 15.000 dislocați, au declarat în aprilie parlamentarii sud-coreeni, citând evaluări ale serviciilor de informații.

Șeful serviciilor secrete ale lui Trump a ordonat încetarea schimbului de informații privind negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina între aliații „Five Eye”, relatează CBS

Directorul Serviciului Național de Informații al administrației Trump, Tulsi Gabbard, a ordonat pe 20 iulie ca comunitatea de informații a SUA să înceteze schimbul de informații privind negocierile de pace în curs dintre Rusia și Ucraina cu țările din așa-numita alianță „Five Eyes”, a raportat CBS News pe 21 august.

Surse din serviciile de informații americane au declarat pentru CBS News că Gabbard a semnat o directivă care interzice schimbul de informații cu alianța Five Eyes, care include SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă.

Directiva a limitat distribuirea informațiilor la cele care fuseseră deja făcute publice și a compartimentat informațiile privind negocierile de pace în cadrul agențiilor de unde proveneau, potrivit CBS News.

Un videoclip arată urmările atacurilor cu drone ucrainene asupra unei stații de pompare a petrolului din regiunea Briansk, Rusia

Dronele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Unecha din regiunea Briansk din Rusia pe 21 august, a anunțat comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Atacul, efectuat de Regimentul 14 al Forțelor de Sisteme Fără Pilot, a cuprins stația petrolieră situată la nord de regiunea Chernihiv din nord-vestul Ucrainei, arată videoclipul.

Mass-media ucraineană a raportat că dronele par să fi lovit o instalație care pompează petrol din conducta Druzhba, deși Kyiv Independent nu a putut verifica imediat această informație. Brovdi nu a furnizat informații suplimentare despre atacuri.